Bivša vjerenica Miloša Teodosića mu lajkuje slike: Nakon razvoda od Jelisavete ponovo stupili u kontakt

Prijatelji nekadašnjeg para tvrde da su oni ponovo u komunikaciji, zasad prijateljskoj.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot/Mondo

O razvodu bivšeg košarkaša i sadašnjeg sportskog direktora KK Crvena zvezda, Miloša Teodosića, ne prestaje da se priča. Iako i on i njegova bivša supruga Jelisaveta Orašanin odbijaju da daju bilo kakve izjave povodom svog odnosa, primjetno je da su oboje nastavili da žive punim plućima.

Podsjetite se kako su izgledali tokom braka:

Jelisaveta, pored obaveza u pozorištu, uhvaćena je i u provodu sa novim partnerom Pavlom Mensurom, dok je Teodosić fokusiran na svoja zaduženja, a sada je prvi put dobio i podršku, ni manje ni više, nego od bivše vjerenice, odbojkašice Maje Ognjenović.

Ona je prvi put podržala nekadašnjeg partnera na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je nedavno dao za medije.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrde da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Podsjetimo, Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova u regionu.

Njihova veza privlačila je pažnju javnosti, a mnogi su bili uvjereni da će svoju ljubav krunisati brakom. Ipak, putevi su im se razišli, nakon čega su nastavili život odvojeno i gradili svoje karijere i privatne odnose daleko jedno od drugog.

U međuvremenu, Maja je bila u braku sa Danilom Ikodinovićem, dok je Miloš uplovio u brak sa glumicom.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Maja i Miloš već neko vrijeme razmjenjuju poruke i razgovaraju, ali zasad nema potvrde da je riječ o obnovi emotivne veze. Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da među njima vlada međusobno poštovanje, koje nikada nije nestalo uprkos godinama koje su prošle od raskida.

"Tačno je da su Maja i Miloš u komunikaciji. Dok su bili u brakovima, nikada nije sebi dozvolila da podrži ili lajkuje njegove izjave ili fotografije. Poštovala je i njegovu i svoju intimu iliti partnere. Njih dvoje su ponovo u komunikaciji i to nije tajna među prijateljima. Posle svega što su prošli, sada razgovaraju mnogo opuštenije i zrelije. Zasad nema govora o konkretnim planovima, ali je činjenica da su ponovo uspostavili kontakt " tvrdi izvor blizak sportskim krugovima za Kurir.

Isti izvor navodi da zajednički prijatelji sa velikim simpatijama posmatraju razvoj situacije.

"Mnogi iz njihovog društva navijaju da se pomire. Smatraju da su se okolnosti promijenile, da su oboje danas drugačiji ljudi i da bi možda sada imali novu šansu za sreću. Naravno, konačna odluka je samo na njima "dodaje sagovornik.

(Kurir.rs/MONDO)