"Izađem u grad sa drugaricom, on mi cijelu noć piše poruke": Ovakav je zapravo bio brak Jelisavate i Teodosića

Jelisaveta Orašanin svojevremeno je govorila o svom braku sa Teodosićem i istakla da nisu imali svađe jer su se sreli u zrelim godinama

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot/Mondo

O braku Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića ne prestaje da se priča, a nakon priča o razvodu koji su uspješno krili godinu dana, ni jedna ni druga strana nisu se oglašavale.

I dok javnost nastavlja sa spekulacijama šta je pošlo po zlu u odnosu glumice i košarkaša, isplivali su ponovo stari intervjui koji su jasno pokazali kakav im je zapravo bio brak.

Podsjetite se njihovih rijetkih zajedničkih objava sa mreža:

Orašanin je svojevremeno istakla da u braku sa Teom nema nesuglasica, te da je tome razlog što su se sreli kao zreli ljudi.

"Ovo zvuči kao namještaljka, ali mi nemamo bračne nesuglasice. Moja drugarica kada izađemo u grad, ja se non-stop kuckam sa Milošem i onda recimo kuma kaže: 'Jao i Miloš je večeras sa nama'. Tako da mi stvarno nemamo to ili smo se prosto upoznali u trenutku kada smo zreli ljudi. U početku se ispipavaju granice dokle ja mogu da se ljutim ili dokle on može da se ljuti, prosto smo shvatili gdje su te granice, ne prelazimo ih. Mjera je mama, mjera za sve", govorila je Jelisaveta.

Podsjetimo, nakon što se saznalo za krah ljubavi glumice i košarkaša, Jelisaveta je uhvaćena u prisnom odnosu sa kolegom Pavlom Mensurom.

Izvori tvrde da njihova romansa traje već godinu dana, ali konkretne potvrde za sada, nema, što ne čudi, ako se uzme u obzir da je glumica i ranije rijetko kada dijelila detalje svoje intime.