Prvostepenom presudom Deliću je utvrđena kazna zatvora od šest mjeseci, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud potvrdio je presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici kojom je predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić, proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Time je odluka Višeg suda postala pravosnažna, saopšteno je iz Apelacionog suda, prenosi CdM.

Prvostepenom presudom Deliću je utvrđena kazna zatvora od šest mjeseci, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

„U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud u razlozima pobijane presude, nakon brižljive analize svih provedenih dokaza i dovodeći iste u vezu sa navodima odbrane okrivljenog, dao jasne, argumentovane i valjane razloge u pogledu svih odlučnih činjenica iz kojih je nesumnjivo utvrdio da je okrivljeni Vesko Delić izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, na način što je za vršioce dužnosti načelnika Komunalne policije i komandira Službe zaštite i spašavanja imenovao lica za koja je znao da ne ispunjavaju propisane uslove, čime im je pribavio korist u vidu zasnivanja radnog odnosa“, navodi se u saopštenju.

Apelacioni sud je razmatrao i odluku o izrečenoj sankciji, ocjenjujući da je prvostepeni sud pravilno uzeo u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, kao i stepen krivice i ličnost okrivljenog. Sud smatra da u ovom slučaju nije bilo neophodno izricanje bezuslovne zatvorske kazne, već da će uslovna osuda ostvariti svoju svrhu, piše CdM.

„Apelacioni sud je ispitao prvostepenu presudu i u dijelu odluke o krivičnoj sankciji, pa je mišljenja da je pravilno prvostepeni sud cijenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, stepen krivice okrivljenog, ličnost okrivljenog kao izvršioca i zaključio da radi krivično pravne zaštite prema okrivljenom nije nužno primijeniti kaznu, već da će se i samim upozorenjem uz prijetnju kaznom i rokom provjeravanja od dvije godine na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, odnosno da će se i uslovnom osudom kao mjerom upozorenja ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija.

'Ovo tim prije što u konkretnom slučaju kao posledica izvršenja predmetnog krivičnog djela nije došlo do pribavljanja lične imovinske koristi okrivljenom ili nanošenja imovinske štete drugom, pa prijetnja kaznom sa rokom provjeravanja od dvije godine predstavlja proporcionalnu krivičnu sankciju u okolnostima predmetnog slučaja i predstavlja dovoljnu opomenu okrivljenom uz jasnu društvenu osudu i poruku, da se posebno od nosilaca visokih javnih funkcija očekuje zakonito postupanje, što će uticati na razvijanje društvene odgovornosti“, zaključuje se u saopštenju.