Pretresom više takozvanih „štek“ stanova u Herceg Novom pronađena je veća količina oružja, eksplozivnih sredstava i druge opreme za koju istražitelji sumnjaju da je bila namijenjena izvršenju najtežih krivičnih djela.

Izvor: Uprava policije

U akciji usmjerenoj na suzbijanje djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, crnogorska policija je tokom prethodna dva dana uhapsila četiri osobe, među kojima je i međunarodno traženi državljanin Sjeverne Makedonije osumnjičen za pokušaj ubistva. Istovremeno, pretresom više takozvanih „štek“ stanova u Herceg Novom pronađena je veća količina oružja, eksplozivnih sredstava i druge opreme za koju istražitelji sumnjaju da je bila namijenjena izvršenju najtežih krivičnih djela.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je na konferenciji za novinare da je riječ o rezultatima višemjesečne operativne akcije usmjerene na razbijanje logističke mreže organizovanih kriminalnih grupa i lociranje međunarodno traženih osoba.

„U prethodnih 48 sati slobode su lišeni A.T., državljanin Sjeverne Makedonije koji je međunarodno tražen zbog sumnje da je prošle godine u Budvi počinio pokušaj ubistva člana suprotstavljene organizovane kriminalne grupe, zatim N.M. iz Nikšića zbog sumnje da je pomagao učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, kao i N.T. (49) i S.S. (40) iz Herceg Novog zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, rekao je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, višemjesečna istraga dovela je do otkrivanja više stanova na području Herceg Novog za koje se sumnja da su služili kao skrovišta pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i međunarodno traženim bjeguncima.

Tokom pretresa policijski službenici pronašli su snajpersku pušku sa optičkim nišanom, dvije automatske puške, pušku većeg kalibra bez fabričkog broja, ručni raketni bacač „Zolja“, detonatorske kapisle, dijelove improvizovane eksplozivne naprave, materiju za koju se sumnja da je eksploziv, silikonsku masku, registarske oznake, veću količinu municije, okvire za oružje, uređaj za prikriveno snimanje i drugu opremu.

Vidi opis Četvoro uhapšenih u velikoj akciji policije: U Herceg Novom pronađeni oružje, eksploziv i „štek“ stanovi (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Uprava policije Br. slika: 12 12 / 12 AD

„Količina pronađenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava upućuje na sumnju da su bili namijenjeni za izvršenje najtežih krivičnih djela u obračunima organizovanih kriminalnih grupa, zbog čega osnovano smatramo da smo ovim aktivnostima spriječili izvršenje teških krivičnih djela“, rekao je Šćepanović.

Predmet je preuzelo Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je naložilo hapšenje N.T. i S.S., kao i sprovođenje dodatnih istražnih i forenzičkih radnji radi potpunog rasvjetljavanja slučaja.

Šćepanović je najavio nastavak aktivnosti usmjerenih na borbu protiv organizovanog kriminala i poručio da će javnost biti blagovremeno informisana o rezultatima istrage.

„Nema nedodirljivih i ne postoji organizovana kriminalna grupa koja neće biti na udaru organa za sprovođenje zakona“, poručio je on, dodajući da će svi koji pružaju logističku podršku ili pomažu skrivanje međunarodno traženih osoba odgovarati pred zakonom.

Na kraju je istakao da je ova akcija nastavak kontinuiranih aktivnosti policije protiv organizovanog kriminala, zahvalivši službenicima koji su mjesecima prikupljali operativna saznanja koja su omogućila lociranje osumnjičenih i pronalazak velike količine oružja.