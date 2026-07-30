Očekuje se da ATP revidira raspored kako bi se igrači rasteretili, ali i kako bi svi turniri bili ravnopravni.

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Masters u Kanadi se suočava sa velikim problema ove sezone i svake godine je pogođen sa sve više otkaza najvećih teniskih zvijezda. Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz su otkazali svoje učešće i žele što bolje da se spreme za posljednji grend slem u sezoni, US Open.

Prava priprema za najveći događaj u Njujorku je svakako Sinsinati, tako da igrači u širokom luku zaobilaze Montreal koji se nalazi u jako lošem terminu u ATP kalendaru.

Ove godine u Montrealu neće nastupiti pet tenisera iz prvih 30 na svjetskoj listi (Janik Siner, Karlos Alkaraz, Novak Đoković, Aleksandar Bublik i Alehandro Davidovič Fokina).

Prošle godine u Torontu nije igralo sedam tenisera iz prvih 30, uključujući Sinera, Alkaraza i Đokovića.

Ni 2024. godine, Alkaraz i Đoković takođe nisu igrali nakon što su se nadmetali u finalu Olimpijskih igara (problem sa kojim će se Kanada suočiti i 2028. godine). Siner nije učestvovao na Olimpijskim igrama, ali nije igrao ni na turniru.

Posljednji put kada je svih pet najboljih igrača sa liste učestvovalo na kanadskom Mastersu bilo je 2010. godine kada su igrali Rafael Nadal, Novak Đoković, Rodžer Federer, Endi Mari i Robin Soderling.

Šta kažu organizatori?

Nema sumnje da će ubuduće morati da se naprave određene izmjene u ATP kalendaru, kako bi svi Mastersi bili ravnopravni.

"Očigledno smo veoma razočarani što Janik Siner i Novak Đoković ove godine neće igrati u Montrealu, posebno nakon što su se povukli i sa prošlogodišnjeg turnira u Torontu. Poštujemo njihove odluke i razumijemo da, uz ovako zahtjevan raspored, zdravlje igrača mora ostati prioritet", rekla je direktorka turnira u Kanadi Valeri Tetreo.

Masters u Kanadi igraće se od 2. do 13. avgusta u Montrealu.

"Smatramo da učestalost ovakvih povlačenja u posljednjem trenutku tokom prethodnih nekoliko godina ukazuje na širi problem u našem sportu. Turniri iz masters serije predstavljaju neka od najprestižnijih takmičenja u kalendaru, a navijači s pravom očekuju da na njima vide najbolje tenisere svijeta. Već razgovaramo sa ATP kako bismo osigurali da se ovom pitanju posveti ozbiljna pažnja", navela je Tetreo.