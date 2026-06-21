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Jakov otkrio kakav spektakl sprema u Beogradu: Evo sa kojim pjevačima će snimiti duete

Jakov otkrio kakav spektakl sprema u Beogradu: Evo sa kojim pjevačima će snimiti duete

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
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Jakov Jozinović je održao dva uspješna koncerta u Zagrebu i otkrio planove za duete.

Jakov otkrio kakav spektakl sprema u Beogradu: Evo sa kojim pjevačima će snimiti duete Izvor: MONDO

Jakov Jozinović oduševio je hrvatsku publiku pošto je održao dva sjajna koncerta u Areni zagreb. Mladi pjevač je sa svojim koncertima krenuo u Beogradu, a uspio je čak 10 puta da napuni Sava centar.

Pogledajte fotografije Jakova Jozinovića u Sava centru:

On je pred MONDO kamerama otkrio da li planira da napravi spektakl i u areni u Beogradu.

"Pa naravno da hoću. Arena je to zaslužila. U koju god arenu u bilo kom gradu da dođem, izvući ću maksimum iz te dvorane. Ne pitam za količinu, samo dajte, sve može", rekao je on.

@mondo.zabava“Arena u Beogradu to zaslužuje”: Jakov nam otkrio kakav haos sprema u srpskoj prestonici 🎥 | Mondo#mondozabava#jakovjozinovic♬ original sound - Mondo Zabava

Inače, pjevačica Senida je otkrila da ju je Jakov kontaktirao zbog potencijalnog dueta, a pjevač je sada priznao da ima u planu da snima pjesme sa kolegama.

"Desiće se takvi dueti sa svima sa kojima bi trebalo da snimim duet i sa svima sa kojima mislim da će cijeli region biti uzdrman. Imam predivne ljude sa muzičke scene koji me vole i podržavaju i koji su voljni da sa mnom snime duet", istakao je on.

@mondo.zabava“Regija će biti uzdrmana”: Jakov nam otkrio sve o duetu sa Senidom 🎥 | Mondo#mondozabava#jakovjozinovic♬ original sound - Mondo Zabava

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Jakov Jozinović pjevač

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