Jakov Jozinović je održao dva uspješna koncerta u Zagrebu i otkrio planove za duete.

Izvor: MONDO

Jakov Jozinović oduševio je hrvatsku publiku pošto je održao dva sjajna koncerta u Areni zagreb. Mladi pjevač je sa svojim koncertima krenuo u Beogradu, a uspio je čak 10 puta da napuni Sava centar.

Pogledajte fotografije Jakova Jozinovića u Sava centru:

Vidi opis Jakov otkrio kakav spektakl sprema u Beogradu: Evo sa kojim pjevačima će snimiti duete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

On je pred MONDO kamerama otkrio da li planira da napravi spektakl i u areni u Beogradu.

"Pa naravno da hoću. Arena je to zaslužila. U koju god arenu u bilo kom gradu da dođem, izvući ću maksimum iz te dvorane. Ne pitam za količinu, samo dajte, sve može", rekao je on.

Inače, pjevačica Senida je otkrila da ju je Jakov kontaktirao zbog potencijalnog dueta, a pjevač je sada priznao da ima u planu da snima pjesme sa kolegama.

"Desiće se takvi dueti sa svima sa kojima bi trebalo da snimim duet i sa svima sa kojima mislim da će cijeli region biti uzdrman. Imam predivne ljude sa muzičke scene koji me vole i podržavaju i koji su voljni da sa mnom snime duet", istakao je on.