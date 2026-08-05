Stravično ubistvo potreslo je Cazin kada je noćas Šefik Nadarević brutalno izboden nožem. On je preminuo u bolnici od zadobijenih rana, a policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog Husu Aličajića.

Izvor: Profimedia

Stravično ubistvo potreslo je Bosnu i Hercegovinu, tačnje Unsko-sanski kanton, kada je odjeknula vijest da je ubijen muškarac u mjestu Tržačka Raštela kod Cazina. Prema saznanjima medija, žrtva je izbodena nožem.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, noćas oko 1.40 časova medicinski radnik je prijavio policiji da je jedno lice primljeno sa ubodnim ranama od noža. Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na lice mjesta, gdje su zatekli tragove zločina.

Utvrđeno je da je riječ o N. Š. (50), koji je od zadobijenih povreda preminuo u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. Zbog sumnje da je počinio ovaj zločin, slobode je lišen A. H. (60).

Dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i događaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo.

Prema informacijama "Avaza", uhapšen je Huso Aličajić, dok je ubijen Šefik Nadarević, zvani Hato.