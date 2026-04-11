Jakov Jozinović zaplakao na koncertu u Skoplju: Emocije preplavile mladog pjevača pred punom dvoranom

Mladi pjevač koji je zakazao deset koncerata u Sava centru, jedva stajao na nogama na nastupu u Makedoniji
Mladi pjevač Jakov Jozinović, koji je osvojio publiku širom regiona i rasprodao deset koncerata u beogradskom Sava centru, emotivno je doživio svoj posljednji nastup u Skoplje.
Kako prenose regionalni mediji, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera je kulminirala na kraju večeri kada je Jozinović zaplakao pred publikom.
Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje pjevača kako rida na sceni, zatim pada na koljena i zahvaljuje se publici, što je izazvalo snažne reakcije fanova.
