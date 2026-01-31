Jakov Jozinović odgovorio na prozivke da se "kiti tuđim perjem": Na grubi komentar JK imao da poruči samo jedno

Jedna od onih koja mu je uputila kritiku bila je i Jelena Karleuša, koja je fenomen zvan Jakov Jozinović nazvala "šizofrenijom i potpunom budalaštinom".

Slavu je stekao kaverima velikih hitova Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića, i ostalih velikih zvijezda, a mlađa publika je pokazala toliku zainteresovanost da je Jakov Jozinović rasprodao čak 5 koncerata u Sava Centru krajem prošle godine.

Da radi na svojoj muzici i karijeri ozbiljno i predano, dokaz je i debitantski singl mladog Vinkovčanina, koji je osvojio srca publike svojom toplinom, iskrenošću i emotivnom snagom. "Polje ruža" je ostvarilo više od 1.249.000 pregleda na YouTube-u i preko 537.000 strimova na Spotify-ju, što jasno pokazuje snažnu podršku publike i veliko interesovanje za prvi singl.

"Slabo mi dolazi do svijesti sve što se događa, ali pomalo. Jako slabo, recimo Arenu uopšte nisam svjestan, ali biću jednog dana. Da sam svjestan da sam prodao Arenu, bio bih na koljenima i plakao. Pošto to ne radim, onda nisam svjestan, ali sigurno ću biti jednog dana", rekao je Jakov.

S obzirom na to da se već prije zvaničnog izlaska singla nametnuo kao viralna senzacija na društvenim mrežama, gdje su isječci sa njegovih nastupa u kratkom roku prikupili stotine hiljada pregleda i hiljade dijeljenja, Jakov je svjestan i kritika koje dolaze s velikim uspjehom. Neki mu zamjeraju što se njegov repertoar uglavnom sastoji od tuđih pjesama i prozivaju ga za "kićenje tuđim perjem".

"Da, da, naravno da je to došlo do mene. Mislim da je ovo što se dogodilo jedna predivna stvar i veliki blagoslov, i da u tome nema apsolutno ničeg lošeg. Naprotiv, definitivno je nesvakidašnje, ali možda je upravo to ljepota života. Neka ljudi samo uživaju u muzici i ne žele nikome ništa loše. Poenta života je da podržavamo jedni druge, uživamo i pronalazimo najljepše u njemu", istakao je Jakov.

Jedna od onih koja mu je uputila kritiku bila je i Jelena Karleuša, koja je fenomen zvan Jakov Jozinović nazvala "šizofrenijom i potpunom budalaštinom".

"Nisam to pratio zato što ne stignem da pratim društvene mreže. Moj fokus je turneja i toliki posao. Evo, sad su me pitali jesam li pratio rukomet i rekao sam da nisam, jer zaista ne stižem ništa", priznao je, otkrivši i ima li u njegovom privatnom životu prostora za ljubav.

"A nisam se jadan ni stigao zaljubiti, nemam baš vremena za privatni život, ali biće jednog dana i to, siguran sam", zaključio je Jakov.

