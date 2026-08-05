Reprezentacija Srbije u uzrastu do 18 godina trijumfovala na ljetnom ekipnom prvenstvu Evrope.

Izvor: Teniski savez Srbije

Ženska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina je prvak Evrope! Popele su se na evropski tron u francuskom Granvilu - selektor Lana Spremo i tri sjajne mlade dame Anastasija Cvetković, Dušica Popovski i Lana Virc. U finalu Letnjeg ekipnog prvenstva Evrope su savladale Mađarsku sa 2:0, saopštio je Teniski savez Srbije.

Posebnu težinu tom uspjehu daje i činjenica da su ponovo za trijumf bili dovoljni samo singlovi. Lana Virc je slavila protiv Luce Kalman sa 6:1, 4:6, 6:1, dok je Anastasija Cvetković poslije slabijeg starta deklasirala Lujzu Beviz sa 6:7(5), 6:1,6:0.

Trio mladih dama iz Srbije ekspresno je završio posao u četvrtfinalu EP protiv Bugarske i opravdao je status prvih nosilaca. U dva singl meča prepustile su samo dva gema Bugarkama. Lana Virc je deklasirala Eleonoru Tonevu sa 6:1, 6:1, dok Anastasija Cvetković nije dopustila ni gem Valeriji Garnevskoj i slavila je 6:0, 6:0. Dubl nije igran. U polufinalu su pale Čehinje sa 2:0. Prvo je Lana Virc slavila protiv Sofije Marešove sa 6:2, 6:3, a zatim je i Anastasija Cvetković bila bolja od Tereze Hermanove sa 7:5, 6:3. Dubl nije igran.

Mora da se napomene da je Srbija kompletan finalni turnir odigrala bez Dušice Popovski koja je donijela vrijedne poene u kvalifikacijama, zbog povrede prsta.