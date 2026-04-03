logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića

Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića

Autor Dragana Tomašević
0

Jakov Jozinović zakazao i deseti koncert u Sava centru

Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdra

Jakov Jozinović održaće deset koncerata u Sava centru!

Nakon što je za samo 20 minuta rasprodao deveti koncert u beogradskoj dvorani, Jakov Jozinović najavio je i deseti.

"Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, deseti Sava centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete“, napisao je na Instagramu i dodao da prodaja ulaznica počinje 4. aprila u 10 sati.

Hiljade čekale kupovinu ulaznica

Interesovanje publike za njegov deveti koncert bilo je ogromno – oko 9.000 ljudi čekalo je u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, a karte su rasprodate gotovo odmah, što još jednom potvrđuje koliko je Jozinović trenutno tražen.

Sava centar, odnosno njegova Plava dvorana, jedna je od najpoznatijih dvorana u regionu, sa kapacitetom od oko 4000 mesta. Jozinovića će na prvih devet koncerata slušati približno 36.000 ljudi, a u junu ga očekuju i koncerti u zagrebačkoj Areni.

Ko su rekorderi Sava centra?

Rekorderka Sava centra po broju nastupa i dalje je Lepa Brena, koja je još osamdesetih sa Slatkim grehom održala čak 17 uzastopnih rasprodatih koncerata.

Zdravko Čolić je 1998. godine rasprodao devet večeri, a Jozinović se sada izjednačio s njim, uz mogućnost da ga uskoro i nadmaši s obzirom na veliko interesovanje publike.

Ovako je izgledao prvi nastup Jakova Jozinovića u Podgorici:

Tagovi

Jakov Jozinović pjevač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ