Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića

Jakov Jozinović zakazao i deseti koncert u Sava centru

Izvor: MONDO - Matija Popović

Nakon što je za samo 20 minuta rasprodao deveti koncert u beogradskoj dvorani, Jakov Jozinović najavio je i deseti.

"Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, deseti Sava centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete“, napisao je na Instagramu i dodao da prodaja ulaznica počinje 4. aprila u 10 sati.

Hiljade čekale kupovinu ulaznica

Interesovanje publike za njegov deveti koncert bilo je ogromno – oko 9.000 ljudi čekalo je u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, a karte su rasprodate gotovo odmah, što još jednom potvrđuje koliko je Jozinović trenutno tražen.

Sava centar, odnosno njegova Plava dvorana, jedna je od najpoznatijih dvorana u regionu, sa kapacitetom od oko 4000 mesta. Jozinovića će na prvih devet koncerata slušati približno 36.000 ljudi, a u junu ga očekuju i koncerti u zagrebačkoj Areni.

Ko su rekorderi Sava centra?

Rekorderka Sava centra po broju nastupa i dalje je Lepa Brena, koja je još osamdesetih sa Slatkim grehom održala čak 17 uzastopnih rasprodatih koncerata.

Zdravko Čolić je 1998. godine rasprodao devet večeri, a Jozinović se sada izjednačio s njim, uz mogućnost da ga uskoro i nadmaši s obzirom na veliko interesovanje publike.

Ovako je izgledao prvi nastup Jakova Jozinovića u Podgorici: