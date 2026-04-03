Jakov Jozinović zakazao i deseti koncert u Sava centru
Jakov Jozinović održaće deset koncerata u Sava centru!
Nakon što je za samo 20 minuta rasprodao deveti koncert u beogradskoj dvorani, Jakov Jozinović najavio je i deseti.
"Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, deseti Sava centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete“, napisao je na Instagramu i dodao da prodaja ulaznica počinje 4. aprila u 10 sati.
Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića
Hiljade čekale kupovinu ulaznica
Interesovanje publike za njegov deveti koncert bilo je ogromno – oko 9.000 ljudi čekalo je u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, a karte su rasprodate gotovo odmah, što još jednom potvrđuje koliko je Jozinović trenutno tražen.
Sava centar, odnosno njegova Plava dvorana, jedna je od najpoznatijih dvorana u regionu, sa kapacitetom od oko 4000 mesta. Jozinovića će na prvih devet koncerata slušati približno 36.000 ljudi, a u junu ga očekuju i koncerti u zagrebačkoj Areni.
Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića
Ko su rekorderi Sava centra?
Rekorderka Sava centra po broju nastupa i dalje je Lepa Brena, koja je još osamdesetih sa Slatkim grehom održala čak 17 uzastopnih rasprodatih koncerata.
Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića
Zdravko Čolić je 1998. godine rasprodao devet večeri, a Jozinović se sada izjednačio s njim, uz mogućnost da ga uskoro i nadmaši s obzirom na veliko interesovanje publike.
Za 20 minuta rasprodao 9. koncert u Sava centru sad najavio i 10: Jakov Jozinović oborio rekord Zdravka Čolića
