Šta znači naziv hita "Kababa" Aleksandre Prijović: Misteriozna riječ podijelila javnost, nastao haos zbog pjesme

"Kababa" sa novog albuma Aleksandre Prijović postala je predmet radoznalosti, a njeno značenje ostavlja prostor za različite interpretacije.

Izvor: Youtube printscreen/ Aleksandra Prijovic

Aleksandra Prijović je svojim novim albumom "Bol i alkohol" privukla veliku pažnju. Među devet pjesama koje su se našle na ovom albumu, posebno se izdvojila numera neobičnog naziva – "Kababa".

Na društvenim mrežama ubrzo je pokrenuta rasprava o tome šta bi "kababa" mogla da znači, pa su korisnici počeli da traže moguća tumačenja, poređenja i porijeklo riječi u različitim jezicima i govorima.

Upravo ta neizvjesnost doprinijela je dodatnoj popularnosti pjesme, jer je neobičan izraz postao predmet radoznalosti brojnih slušalaca.

U samom kontekstu pjesme, „Kababa“ nije predstavljena kao riječ iz svakodnevnog jezika sa ustaljenim značenjem, već više kao lični znak između dvoje ljudi. Ona funkcioniše kao dogovor ili šifra koja ima smisao samo za njih, nešto što ih povezuje i označava njihov poseban odnos, prenosi "Kurir".

„Kababa neka bude šifra naša, samo ti pošaljem u pola noći“, jedan je od stihova ove numere, u kojem se jasno sugeriše da je riječ o svojevrsnoj šifri između dvoje ljudi.

Pojedini slušаoci su primijetili da se slični izrazi mogu pronaći u različitim kulturama i jezicima, ali bez jedinstvenog ili univerzalnog tumačenja. Zbog toga se dodatno naglašava utisak da značenje u ovom slučaju nije fiksirano, već ostavljeno mašti i interpretaciji.