Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i danas je nastavio koordinaciju aktivnosti na gašenju požara na teritoriji Crne Gore, saopštio je resorni ministar Danilo Šaranović, pišu Vijesti.

Izvor: Skupština Crne Gore/F. Burzanović

Prema večerašnjem presjeku stanja u 19 časova, aktivni su požari na lokacijama: Dabovići (Crmnica, opština Bar), Markovina (Cetinje) i Crni Vrh – Velje Duboko (Kolašin).

U gašenju požara iz vazduha tokom dana bili su angažovani vazduhoplovi MUP-a i Vojske Crne Gore (VCG).

Air Tractor AT-802 je u Dabovićima realizovao osam naleta, pri čemu su izbačene 24 tone vode, pišu Vijesti.

Avion Antonov AN-32P djelovao je na području Markovine, gdje je ostvario četiri naleta i izbacio 32 tone vode.

Na lokaciji Crni Vrh – Velje Duboko bio je angažovan i helikopter VCG-a, koji je realizovao dva leta u ukupnom trajanju od četiri sata i 15 minuta, tokom kojih je izvršeno 15 naleta i izbačeno 18 tona vode.

Šaranović je još jednom pozvao građane da poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom i da svaki uočeni požar odmah prijave Operativno-komunikacionom centru Direktorata za zaštitu i spašavanje na broj 122.