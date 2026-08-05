Javnost urnisala Megan Markl nakon snimka sa rođendana na kom glumi princezu: "Glumi tinejdžerku, transfer blama"

Megan Markl proslavila je 45. rođendan uz zabavne snimke i kritike na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube printscreen Instagram printscreen

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl proslavila je 45. rođendan, a snimci sa proslave koje je objavila na društvenim mrežama izazvali su brojne reakcije. U utorak je podijelila nove fotografije i video-snimke kojima je obilježila svoj poseban dan.

Megan je ranije tokom dana objavila dve crno-bijele fotografije na kojima sa rođendanskim balonima skače u bazen. Uz njih je napisala: "Hvala vam na svim rođendanskim čestitkama!"

Pogledajte kako je proslavila rođendan:

Nešto kasnije na Instagram storiju objavila je još dva videa i pratiocima pokazala dio proslave. Na jednom snimku bosa pleše u kuhinji svog doma u kalifornijskom Montekitu, pored kuhinjskog ostrva okruženog velikim balonima sa natpisom "Srećan rođendan".

Bila je ležerno odjevena u bijele pantalone i preveliku majicu sa natpisom "It’s giving Mrs.", dok je kosu podigla u punđu i stavila rođendansku tijaru. U pozadini se čuje princ Hari, koji je najvjerovatnije snimao video, kako se smije i govori: "Jao."

@independent The Duchess of Sussex marked her 45th birthday on Tuesday (4 August) by sharing a series of playful videos and photos on Instagram. ♬ original sound - Independent

Na snimku se vidi i priprema doručka, koji se sastojao od peciva, paradajza, začinskog bilja i sira, dok se u tiganju pekla neka vrsta mesa. Hrana je bila poslužena na tanjiru sa cvjetnim uzorkom. U drugom videu proslavi su se pridružila i njihova dva psa, bigl Mia i labrador Pula, koji su nosili iste rođendanske kapice. U pozadini se ponovo čuje Hari kako govori: "Jao."

Jedni je kritikovali, drugi stali u njenu odbranu

Dio korisnika društvenih mreža nije bio oduševljen Meganinom objavom, pa su počeli da je kritikuju.

"Ozbiljno? Mislio sam da je snimak lažan. Neke stvari je najbolje ostaviti u telefonu, a ne objavljivati ih cijelom svijetu. Megan Markl je sigurno najnepodnošljivija osoba sa kojom možete živjeti", napisao je jedan korisnik platforme X.

"Trebalo bi da se stidi, ali se ne stidi", dodao je drugi. "Ona je potpuno nesposobna da osjeća stid", složio se treći, dok je četvrti prokomentarisao: "Ovaj detinjasti nastup doslovno izaziva mučninu." "Jao, kako jadno", napisao je još jedan korisnik, a drugi se zapitao: "Da li je ona tinejdžerka? Lol, transfer blama."

Pogledajte još njenih fotografija:

Ipak, neki korisnici su stali u odbranu vojvotkinje. "Znači, drugima je u redu da objavljuju ovakve snimke, ali ona to ne može da uradi bez napada? Jedino što je ovde nepodnošljivo ste vi, prokleti rojalisti", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Smiješno. Trebalo bi da se zapitate zašto osjećate toliki prezir prema njenom privatnom životu. Njen profesionalni život može biti predmet kritika, ali, pobogu, žena ne može da uradi baš ništa, a da vi u tome ne vidite neki skriveni zli plan."