Aleksandra Prijović "maznula" najveći hit ovoj pjevačici: Ostala bez pjesme, pa isto uradila i sa suparnicom

Pjevačica Slavica Ćutkeraš ispustila je iz ruku dvije pjesme koje su otišle koleginicama Aleksandri Prijović i Tanji Savić.

U muzičkoj industriji često se dešava da jedna pjesma obiđe više izvođača prije nego što na kraju završi u pravim rukama. Takav slučaj dogodio se i sa numerom "Igračka", koja je završila na prvom albumu Tanje Savić iz 2005. godine, ali i pjesmom "Marš" od Aleksandre Prijović.

Kako se kasnije saznalo, ovu pjesmu je prvo trebalo da snimi pjevačica Slavica Ćukteraš, koja je u tom periodu bila bliska sa Tanjom Savić, ali je ipak odlučila da je odbije.

Razlog je, kako je istakla, bio emotivni i lični osjećaj da se ne pronalazi u stihovima.

"Tada sam ja drugačije gledala i razmišljala o životu i pjesmama, to je bilo prije skoro 20 godina. Nekako se nisam pronašla u tim riječima, nisam htjela da se upuštam u tu avanturu, a kada je to slučaj, onda znaš da ne možeš tu pjesmu ni da otpjevaš kako treba - izjavila je Slavica.

Pjesma "Igračka", koja govori o djevojci koju je muškarac iskoristio za jednu noć, na kraju je postala jedan od ranih hitova Tanje Savić.

Slavica je otkrila i da je slična situacija bila i sa numerom "Marš", koja je kasnije završila u repertoaru Aleksandre Prijović.

"Aleksandra je uradila sjajan posao sa tom pjesmom… U ovom slučaju je 'Marš' otišao u prave ruke", rekla je pjevačica.

