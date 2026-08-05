Suzana Jovanović nakon 30 godina otkrila detalje svadbe sa Popovićem: Slomila se pred kamerama zbog uspomena

Suzana Jovanović se prisjetila glamurozne svadbe sa Sašom Popovićem i otkrila nepoznate detalje iz njihovog braka.

Izvor: Youtube/FullScreen Media/Printscreen

Gostujući kod Ognjena Amidžića, pjevačica Suzana Jovanović evocirala je uspomene na brak sa legendarnim Sašom Popovićem i momenat kada su jedno drugom rekli sudbonosno "da".

Prisjetila se njihove glamurozne svadbe koja je okupila čak 700 zvanica, ali je pred kamerama otkrila i do sada nepoznate pojedinosti iz njihovog privatnog života.

Pogledajte kako je izgledala njihova svadba:

"To je prelijep dan, svadba je bila divna i skoro 700 ljudi. Vesela svadba, puno kolega, koleginica, muzičara, ali stvarno vesela i svi su rekli da su se lijepo proveli. Sale i ja smo dobili upalu vilica koliko smo se ljubili sa gostima, prvo da ih dočekamo, a onda odlazak. Mi smo imali bika na svadbi. Elma Sinanović i njen pokojni suprug su nam donijeli bika na poklon, svi su se oduševili i čapkali su, a na kraju su ostale samo kosti", kaže ona i dodaje:

"Kažu da je to bila najveselija svadba, niko nikog nije gledao poprijeko i to je vrijeme za kojim žalim, kad su se ljudi više voljeli i poštovali. Ja sam srećna što je meni suprug bio tako veliki čovjek, gromada od čovjeka u svakom smislu te riječi i stvavno je ostavio veliki trag iza sebe, a ne samo u mojoj porodici, nego u cijelom estradnom svijetu".

Evo kako Suzana izgleda:

Suzana je otkrila kakav je Popović bio kada se reflektori ugase u krugu porodice bio je izuzetno opušten, dok je u svijetu šou-biznisa važio za nepokolebljivog i beskompromisnog profesionalca.

"Još je bio opušteniji. On se uvijek prvi hvatao za novčanik, kitio muziku i najviše je volio tamburaše. On je volio tamburaše jer volimo da pričamo, prozbori se koja riječ. On je baš bio vedrog duha, pozitivan i gledao je da spaja ljude. Ovako kad pomisliš neke stvari da ne mogu da budu zajedno, a on je to uspio. On je svoju pozitivnu energiju prenosio. Mislim da se svi rađamo i sa tom nekom energijom, a on je to imao urođeno. On je bio čovjek za šoubiznis. On će od šolje da napravi posao, a ti ćeš da pomisiliš da je čarobna i da moraš da je kupiš. Ljudi su ga prije svega voljeli jer je bio narodski čovjek. Mi krenemo u tržni centar da nešto kupimo, a on iza mene i čeka da se slikaju sa njim, pa ništa od kupovine".