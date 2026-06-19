Braja otkrio zašto nije želeo da radi s Prijovićkom: Otkrio istinu o Filipu, a nekada je ovako o njoj pričao

Nakon što je komentarom na mrežama napravio haos, Braja se oglasio otkrivši zašto nije radio na albumu pevačice

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Folk zvezda Aleksandra Prijović izbacila je juče album "Bol i alkohol" sa 9 novih pesama, što je izazvalo ogromne reakcije javnosti, najpre zbog činjenice da na njenom novom projektu nisu radili poznati "hitmejkeri" Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić.

Dok je jedan deo obožavalaca oduševljen novim albumom Prijovićke, mnogo je i onih koji smatraju da nove pesmu ne mogu da nadmaše stare hitove.

Izvor: MONDO/Matija Popović

"Marina nam je otišla, ostade nam samo ti Brajo, sada je sve jasnije", glasio je komentar aludirajući na uspeh njihove saradnje na prethodnim projektima.

"Braju je zamenila Filipom je**te, luda žena", napisao je neko komentar ispod objave, a onda je reagovao i kompozitor i šokirao sve:

"Ja sam se solidarisao sa Dejanom, niko me nije zamenio, to što me nema na ovom albumu, do mene je", napisao je Braja aludirajući na raskid saradnje Prijovićke i Dejana Kostića.

Izvor: X

Podsetimo, pesme koje je Braja napisao za pevačicu broje milionske preglede na YouTubu, a među njima su: "Dam, dam, dam", "Legitimno", "Bogata sirotinja" "Duguješ mi dva života", "Klizav pod" i brojne druge.

Kako je počela saradnja?

Podsetimo, Dragan Brajović svojevremeno je otkrio kako je došlo do toga da sarađuje sa Aleksandrom.

"Aleksandra je već imala jedan veliki hit i onda je upoznala Filipa, koji me kasnije onda uveo u sve. Pre svih nas iz Srbije koji smo u ovom poslu, prvi koji je primietio njen veliki potencijal je Edvin Softić, moj prijatelj iz Zagreba. On je pre nas uočio da u njoj ima tog potencijala za veliku zvezdu. Nisam je ja otkrio, ali stvari su išle u tom toku da smo počeli raditi jedan sistem, jedan tim koji je dao rezultat", pričao je ranije za hrvatske medije.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Ona je jedan izuzetan vokal s izuzetnim dijapazonom i može pevati jednako dobro i folk i pop i sve neke pod-žanrove koji se kreću u tom nekom dijapazonu. Pre svega je sjajan vokal, ali stvari koje smo kasnije uočili to je njen kapacitet da može pokupiti, usvojiti i primeniti svaki dobar savet i sve ono što su pravila posla. Kod nje to ide u 'real timeu' - da čuje, da usvoji, prihvati i primjeni. To je jako bitno, u svakom poslu pa tako i u ovom", pričao je Braja.

"I ljudski kapaciteti i sociološki, bitna je socijalna inteligencija, emotivna - kod nje je sve to stvarno na izuzetno dobrom nivou i volim se ovim poslom baviti po matematičkom sistemu, po sistemu matrica. Gde ima puno nepoznatih na početku, gde ti rešavaš jedno polje po jedno polje, da bi se napravio proizvod. U našoj industriji entertainmenta proizvod je pevač. Ono što se ljudima čini da je Aleksandra Prijović preko noći postala zviezda, to naše 'preko noći' traje osam godina. Aleksandra, onakva kakvu je većina vidi danas, u stvari je proces bio od osam godina", poručio je tada.