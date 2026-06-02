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Prijovićka pokazala gola ramena, a Miškovićeva snajka stomak: Pogledajte ko je sve od poznatih došao kod Jovane Pajić

Prijovićka pokazala gola ramena, a Miškovićeva snajka stomak: Pogledajte ko je sve od poznatih došao kod Jovane Pajić

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
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Jovana Pajić večeras organizuje promociju pjesme i spota "Dođe meni", koju je snimila na Baliju, a skoro svi poznati su došli da joj pruže podršku.

Prijovićka pokazala gola ramena, a Miškovićeva snajka stomak: Pogledajte ko je sve od poznatih došao Izvor: Đorđe Milošević / MONDO

Jovana Pajić od trenutka kada je zakoračila na binu „Zvezda Granda“ važila je za miljenicu publike. Njena dugogodišnja karijera nakratko je stavljena u drugi plan kada je odlučila da se posveti najvažnijoj životnoj ulozi, ali posljednjih mjeseci ponovo privlači veliku pažnju kako publike, tako i kolega sa estrade.

Ovoga puta osvaja publiku singlom „Dođe meni“, za koji je spot snimala na Baliju, a večeras organizuje promociju na kojoj su se okupile brojne poznate ličnosti sa domaće javne scene.

Među prvima na promociju stigla je i Marija Šerifović.

@mondo.zabavaŠerifovićka prvi put o kupovini kuće na Baliju 👆🏻 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

Za njom pjevačica Jovana Mišković, snaja Miroslava Miškovića, koja je i u opuštenom izdanju, u širokim farmericama, uspjela da izmami poglede:

@mondo.zabavaJovana Mišković u opuštenom izdanju stigla kod Pajićke na promociju 😍 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

 Na slavlje je došla i pjevačica Goca Tržan sa ćerkom Lenom:

@mondo.zabavaGoca Tržan sa ćerkom Lenom stigla kod Jovane Pajić: Sve je spremno za plovidbu brodom i promociju albuma 🥳 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

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Tagovi

jovana pajić Aleksandra Prijović

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