Prijovićka pokazala gola ramena, a Miškovićeva snajka stomak: Pogledajte ko je sve od poznatih došao kod Jovane Pajić

Jovana Pajić večeras organizuje promociju pjesme i spota "Dođe meni", koju je snimila na Baliju, a skoro svi poznati su došli da joj pruže podršku.
Jovana Pajić od trenutka kada je zakoračila na binu „Zvezda Granda“ važila je za miljenicu publike. Njena dugogodišnja karijera nakratko je stavljena u drugi plan kada je odlučila da se posveti najvažnijoj životnoj ulozi, ali posljednjih mjeseci ponovo privlači veliku pažnju kako publike, tako i kolega sa estrade.
Ovoga puta osvaja publiku singlom „Dođe meni“, za koji je spot snimala na Baliju, a večeras organizuje promociju na kojoj su se okupile brojne poznate ličnosti sa domaće javne scene.
Među prvima na promociju stigla je i Marija Šerifović.
@mondo.zabavaŠerifovićka prvi put o kupovini kuće na Baliju 👆🏻 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava
Za njom pjevačica Jovana Mišković, snaja Miroslava Miškovića, koja je i u opuštenom izdanju, u širokim farmericama, uspjela da izmami poglede:
@mondo.zabavaJovana Mišković u opuštenom izdanju stigla kod Pajićke na promociju 😍 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava
Na slavlje je došla i pjevačica Goca Tržan sa ćerkom Lenom:
@mondo.zabavaGoca Tržan sa ćerkom Lenom stigla kod Jovane Pajić: Sve je spremno za plovidbu brodom i promociju albuma 🥳 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava