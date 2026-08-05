Satelitski snimci rijeka Loari, Po, Rajne i Dunava otkrili razmjere pada vodostaja usljed suša u većem dijelu Evrope.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Program Kopernikus Sentinel II objavio je satelitske snimke koji su nastali u period od 1. do 3. avgusta ove godine na kojim se vidi nizak vodostaj četiri velike evropske rijeke - Loari, Po, Rajne i Dunava, piše "CNN". Zabilježeni su satelitski snimci rijeke Loari kod Somira u Francuskoj, Po kod Kremone u Italiji, Rajna kod Bopara u Njemačkoj i Dunava kod Pakša u Mađarskoj.

Na fotografijama prije i posle pada vodostaja jasno se vide pješčani i šljunkoviti sprudovi koji su prije suša bili duboko pod vodom. Ovi snimci nedvosmisleno ukazuju na snažan efekat dugotrajne suđe koja je pogodila veliki dio Evrope.

Otežan je pomorski saobraćaj na svim pomenutim rijekama. Zbog Ranje je nastao problem u snadbijevanju u centralnoj Evropi, dok je zbog Dunava ugrožen rad nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj čiji reaktor zavisi od riječne vode koja služi za hlađenje.

Što se tiče italijanske rijeke Po, pad njenog vodostaja je ugrozio navodnjavanje, proizvodnju energije i snadbijevanje slatkom vodom. Zbog pada vodostaja rijeke Loari u Francuskoj je ugrožena hidrološka situacija u cijeloj zapadnoj Evropi.

Pogledajte fotografije niskog vodostaja rijeke Dunav

Vidi opis Alarmi širom Evrope zbog satelitskih snimaka najvećih evropskih rijeka: Slike iz svemira otkrile katastrofu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Zašto je pao vodostaj Dunava?

Vodostaj rijeke Dunav pao je usljed velikih suša u Evropi usred toplotnog talasa koji je pogodio skoro cio kontinent. Padavina ima vrlo malo zbog čega su ugroženi plovidba, ekosistem i vodosnadbijevanje.

Na potezu od Bezdana do Bogojeva su zabilježeni istorijski minimumi vodostaja rijeke Dunav u poslednjih 50 godina. Zbog toga su mnoga putovanja i transportne plovidbe otkazane.