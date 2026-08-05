Kina uzvraća udarac Americi uvođenjem oštrih kontramera. Ograničen je izvoz dronova i zabranjen rad za šest američkih kompanija, što Peking naziva direktnim odgovorom na sankcije Vašingtona.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Kina je uvela niz ekonomskih kontramera Sjedinjenim Državama, među kojima su kontrola izvoza dronova i zabrana poslovanja za šest američkih kompanija. Tim potezom Peking odgovara na nedavna trgovinska ograničenja koja je nametnuo Vašington, piše Euronews.

Napetosti između dvije najveće svjetske ekonomije rastu uoči septembarske posjete kineskog predsjednika Si Đinpinga SAD. Odnosi su se pogoršali uprkos naznakama poboljšanja nakon njegovog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Pekingu u maju.

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da su sankcije odgovor na nedavne poteze SAD. Pritom su naveli zabranu uvoza kineskih dronova koju je donijela američka Savezna komisija za komunikacije (FCC), kao i odluku Ministarstva unutrašnje bezbjednosti da na osnovu Zakona o sprečavanju prinudnog rada Ujgura doda 43 kineske kompanije na spisak sankcionisanih. Tom odlukom se sprečava uvoz robe proizvedene prinudnim radom.

U saopštenju ministarstva stoji da te mjere "ozbiljno narušavaju važan konsenzus koji su postigla dvojica šefova država i nanose veliku štetu legitimnim pravima i interesima Kine". Dodali su: "Kina nema drugog izbora nego da preduzme potrebne kontramere."

Peking ističe da djeluje uzdržano i poziva Vašington da povuče svoje mjere i prekine sa "pogrešnim praksama". Upozorili su i na mogućnost daljih sankcija ako SAD uvedu nova ograničenja protiv Kine.

Novi režim za izvoz dronova

Peking sada za izvoz bespilotnih letjelica, njihovih ključnih komponenti i srodnih tehnologija zahtijeva provjeru za svaki pojedinačni slučaj. Ta oprema se nalazi na spisku robe sa dvostrukom namjenom i podliježe izvoznoj kontroli jer se može koristiti u civilne i vojne svrhe.

Zabrana trgovine i drugih aktivnosti sa kineskim kompanijama uvedena je za šest američkih subjekata, uključujući kompaniju Applied DNA Sciences i nevladinu organizaciju Ljudska prava u Kini.

Kina je zasebno zabranila rad kompaniji Compliance Testing LLC. Ministarstvo trgovine optužilo ju je za saradnju sa FCC-om na štetu "kineskog suvereniteta i bezbjednosti". Ministarstvo je takođe objavilo da pokreće istragu o mogućem uticaju uvezenog softvera za štampu i kancelarijske opreme na nacionalnu bezbjednost, ali nije navelo o kojim je kompanijama riječ.

Nova pravila za bezbjednosne sertifikate

Kineska državna uprava za regulaciju tržišta objavila je da američke kompanije koje obavljaju fabričke inspekcije za kineske naručioce više ne smiju da izdaju obavezne CCC sertifikate.

CCC sertifikat potvrđuje da elektronski proizvodi zadovoljavaju osnovne bezbjednosne standarde. Prema novom pravilu, američki proizvođači sertifikovane elektronike moraće da angažuju revizore van SAD ili se oslone na sertifikaciona tijela koja nisu registrovana u Americi.

FCC je u decembru zabranio uvoz novih kineskih dronova, ali je zabrana kasnije izmijenjena kako bi se dozvolio uvoz određenih modela. Prošle nedelje taj regulator je najavio i zabranu uvoza novih humanoidnih robota i energetskih pretvarača strane proizvodnje. Kao razlog navedeni su rizici po nacionalnu bezbjednost, a taj potez se smatra usmjerenim protiv Kine.