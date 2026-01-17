"Sve i da si mi najgori promašaj": Mina Kostić posvetila emotivnu baladu Kasperu i svima poslala jasnu poruku

Mina Kostić snimila pjesmu posvećenu novom partneru Kasperu.

Izvor: Youtube printscreen / Mina Kostic

Pjevačica Mina Kostić uživa u vezi sa novim partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper, kojeg je upoznala nakon više od šest mjeseci veze. Kasper je nedavno stigao u Srbiju, i od tada par ne provodi vrijeme odvojeno, dok jedni podržavaju njihovu ljubav, drugi sumnjaju u ovu neobičnu vezu.

Društvene mreže su preplavljene komentarima o Mininom izabraniku, a pjevačica je sada snimila pjesmu posvećenu Kasperu pod nazivom "Oživjela (Pjesma o nama)".

Spot obiluje isječcima iz portala o njenoj vezi sa Kasperom, koja intrigira javnost otkako je došao iz Amerike da se i fizički upozna sa pjevačicom, sa kojom se dopisivao par mjeseci prije nego što su otpočeli vezu.