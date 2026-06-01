"Radila je sve da mi bude loše": Mina Kostić ranije već imala ozbiljne probleme, u sve umiješana jedna osoba

Autor Jelena Sitarica
0

Mina Kostić ranije je otvoreno govorila o svemu što joj se dešavalo, iznijevši ozbiljne optužbe

Mina Kostić ranije već imala ozbiljne probleme, u sve umiješana jedna osoba Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Pjevačica Mina Kostić navodno je završila u bolnici "Laza Lazarević", a navodno je problem bilo agresivno ponašanje zbog kog je reagovala i policija.

Nažalost, bliski ljudi pjevačice ne znaju konkretne detalje jer nisu bili u kontaktu sa njom, a ona je nedavno sve šokirala izjavom da sumnja da joj je neko nešto radio, odnosno, da su u sve umiješane i vradžbine.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umrijeti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički.

"Prije 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog crijeva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dijete" pričala je ranije Mina za Skandal, pa je dodala:

Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi."

Inače, u međuvremenu se oglasila i Minina sestra, te je otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

"Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sjećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću" rekla je Biza kratko za "Blic".

(Blic.rs/MONDO)

