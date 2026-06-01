Lider Slobodne Crne Gore tvrdi da je riječ o pritisku na slobodu izražavanja i očuvanje tradicije

Izvor: Kurir

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković saslušan je danas u podgoričkom Centru bezbjednosti zbog izvođenja pjesama na crkvenom saboru održanom u Pljevljima.

Kako je saopšteno iz te partije, Dajković je na saslušanje došao sa guslama, navodeći da na taj način želi da izrazi protest zbog postupka koji smatra apsurdnim i usmjerenim protiv slobode izražavanja.

Prema navodima Slobodne Crne Gore, predmet policijskog postupanja su pjesme koje je Dajković izvodio na saboru, među kojima je i pjesma o vojvodi Pavlu Đurišiću, kao i druge srpske rodoljubive i epske pjesme.

Iz partije ističu da su gusle i pjevanje uz njih postali razlog za policijsko postupanje, zbog čega je njihov lider odlučio da upravo sa tim simbolom tradicije dođe u policiju.

Nakon davanja izjave, Dajković je ocijenio da njegovo saslušanje predstavlja pokazatelj šire društvene i političke atmosfere u Crnoj Gori.

„Ovo je najbolji dokaz da živimo u savremenom Golom otoku, u atmosferi komunističkog logora koji je bio prisilni dom za hiljade ljudi iz Crne Gore samo zato što su mislili drugačije od onoga što je nalagala Komunistička partija na čelu sa Josipom Brozom Titom“, rekao je Dajković.

On je poručio da smatra neprihvatljivim da se građani pozivaju na saslušanje zbog izvođenja pjesama koje, kako tvrdi, predstavljaju dio istorijske i kulturne tradicije.

„Srpski narod u Crnoj Gori je narod dubokog korijena i slavne istorije. Mogu da pokušavaju da nas ospore, mogu nas pritiskati, mogu pokušavati da nas preimenuju i prećute, ali jedno moraju znati – Srbi se sebe ne odriču. Dok je srpskog imena biće i gusala i pjesme i slobodnog glasa našeg naroda“, kazao je Dajković.

Za sada nije saopšteno da li će protiv njega biti pokrenut bilo kakav dalji postupak.