Iako je na Skupštini zadržao funkciju za samo jedan glas, bivši as Reala poručio da više ne želi da učestvuje u donošenju odluka sa kojima se ne slaže i najavio povlačenje iz uprave kluba.

Izvor: MN Press

Predrag Mijatović podnio je neopozivu ostavku na mjesto potpredsjednika FK Partizan za sportska pitanja i člana Upravnog odbora, poručivši da više ne želi da učestvuje u radu kluba u atmosferi stalnih neslaganja i preglasavanja.

Iako je na sjednici Skupštine dobio povjerenje delegata i ostao u Upravnom odboru za svega jedan glas, Mijatović je saopštio da se povlači jer, kako tvrdi, mjesecima nije imao uticaj na ključne sportske odluke.

On je naveo da je još prije četiri mjeseca razmišljao o odlasku, nakon što je više puta bio preglasan u Upravnom odboru, ističući da nije mogao da prihvati odluke sa kojima se nije slagao.

Mijatović je rekao da smatra da je smjena Srđana Blagojevića bila ispravna odluka, ali da nije bio zadovoljan izborom njegovog nasljednika. Takođe je istakao da je za pojedine transfere saznavao iz medija, što je ocijenio kao neprihvatljivo.

Govoreći o budućnosti, naglasio je da ne napušta Partizan zauvijek i da i dalje želi da jednog dana bude predsjednik kluba, ali da se trenutno povlači kako bi se situacija smirila.

"Da sam znao da ću dobiti povjerenje za samo jedan glas, glasao bih protiv sebe", rekao je Mijatović, dodajući da ga je iznenadilo što su svi članovi Upravnog odbora zadržali funkcije uprkos višemjesečnim sukobima unutar kluba.

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić saopštio je da nijedan član Uprave nije dobio dovoljan broj glasova za razrješenje, zbog čega aktuelni saziv formalno ostaje na funkcijama. Ipak, najavio je da će klub u narednom periodu tražiti način za reorganizaciju i proširenje Upravnog odbora.