Mina Kostić nasrnula na koleginicu, a on izvukao deblji kraj: Denser pokušao da ih razdvoji, ova ga uhvatila za vrat

Pjevačice su ušle u žestok sukob prije 17 godina na Grand festivalu, a tek sada se saznalo ko je umalo izvukao deblji kraj

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Prije tačno 17 godina, domaća javnost ostala je zatečena kada su se na jednom od tada najpraćenijih muzičkih događaja, Grandovom festivalu, sukobile pjevačice Mina Kostić i Indira Aradinović Indi. Umjesto očekivane festivalske atmosfere i dobre muzike, pažnju je tog dana privukla njihova burna rasprava koja je prerasla u fizički sukob — što je izazvalo veliku medijsku pažnju.

U to vrijeme, mediji su spekulisali da je povod sukoba bio muškarac s kojim je Mina ranije bila u vezi, a koji je tada navodno bio partner Indi.

Izvor: Instagram / indy_ara_indira

Međutim, godinama kasnije, Mina je za časopis Scandal! otkrila da to nije bila istina i da uzrok njihovog konflikta nije imao nikakve veze sa ljubavnim trouglovima.

"To sa dotičnom nema veze sa tim, mogao je da bude sa kim god hoće, sve se desilo posle nas. Ona je samo došla da mi sipa so na ranu. Ona je mene gurnula sa mojih 40 kila i ja, naravno, ustanem, uhvatim je i nabodem je i to je bio haos", rekla je Mina, i dodala da niko nije smio tada da joj priđe koliko je bila bijesna i uznemirena, čak ni Lepa Brena i Saša Popović.

"Đogani mi je prišao i ja sam ga uhvatila za vrat i rekla, 'Samo neka me neko pipne', sama se borim. Nikada mi se više nije obratila", rekla je Mina.

Iako se pisalo o pomirenju Mine i Indi očigledno da do toga nije došlo jer Kostićeva o koleginici priča u trećem licu, ali je istakla da joj je mnogo bilo teško kada se Aradinovićeva borila za život nakon operacije želuca.

"Mnogo mi je bilo žao kada sam čula da joj se to desilo. Ona je mnogo lijepa djevojka, kao i njena sestra", rekla je Mina i dodala da je srela Indi posle svega, ali da nisu komunicirale.

"Ukoliko mi se javi, čak bih je izljubila", iznenadila je Kostićeva.