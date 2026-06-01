Vlada podržala infrastrukturne investicije koje bi trebalo da unaprijede obrazovanje, saobraćajnu povezanost i sportske sadržaje u zetskom naselju

Vlada Crne Gore usvojila je informaciju kojom su predviđena ulaganja u više infrastrukturnih projekata na području Botuna, uključujući sanaciju škole, izgradnju nove saobraćajnice i fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, aktivnosti će biti realizovane kroz saradnju resornih ministarstava i Glavnog grada, a inicijativa je pokrenuta nakon razgovora sa mještanima tog zetskog naselja.

Jedan od planiranih projekata odnosi se na obnovu područnog odjeljenja Osnovne škole „Vladika Danilo“ u Botunu. Cilj je unapređenje uslova za izvođenje nastave i podizanje kvaliteta obrazovne infrastrukture, dok su sredstva za realizaciju predviđena budžetom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Pored toga, Ministarstvo javnih radova planira izgradnju saobraćajnice bulevarskog tipa na potezu od KIPS-a do Bazena crvenog mulja, sa povezivanjem na Jugozapadnu obilaznicu. Kako pišu Vijesti, projektna dokumentacija biće finansirana iz Kapitalnog budžeta Crne Gore, nakon čega će uslijediti dalji koraci ka realizaciji investicije.

U planovima je i izgradnja fudbalskog stadiona sa dodatnim sportskim sadržajima, čime bi Botun dobio novu sportsku infrastrukturu namijenjenu rekreaciji, treninzima i organizaciji sportskih događaja.

Kako prenosi portal Vijesti, prije početka radova biće sprovedena javna nabavka za izradu tehničke dokumentacije, nakon čega će projekat biti realizovan u fazama, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama i lokalnom samoupravom.

Iz Vlade poručuju da su planirane investicije dio šireg programa razvoja javne infrastrukture, čiji je cilj stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana, bolja saobraćajna povezanost i razvoj obrazovnih i sportskih kapaciteta u ovom dijelu Zete.