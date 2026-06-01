Nekoliko objekata sravnjeno sa zemljom, za tri osobe se i dalje traga nakon snažne detonacije u naseljenom području

Najmanje pet osoba poginulo je, dok se za još tri traga nakon snažne eksplozije koja je pogodila stambeno naselje u indonežanskoj regiji Biak Numfor. Prema navodima policije, detonaciju je izazvala aktivna bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata.

Eksplozija se dogodila u okrugu Biak Kota, a njena silina izazvala je vatreni stub viši od šest metara i gust oblak crnog dima koji se nadvio nad područjem. Udarni talas pričinio je veliku materijalnu štetu, dok je više objekata potpuno uništeno.

Načelnik policije Biak Numfora Ari Trestiavan saopštio je da je sa mjesta nesreće izvučeno pet tijela stradalih osoba, dok se potraga za još troje nestalih nastavlja.

A WWII-era bomb buried beneath a home exploded in Indonesia's Papua Province yesterday, killing at least 5 people, injuring 5 more, and leveling 6 houses.



The bomb had been sitting in the ground for over 80 years!!pic.twitter.com/o42V75VmlE — Mario Nawfal (@MarioNawfal)June 1, 2026

Snimci nadzornih kamera zabilježili su trenutak eksplozije. Na njima se vidi ogromna vatrena kugla nakon koje se u nebo podigao oblak dima nalik pečurki. Krhotine zgrada razletjele su se na sve strane, a snažni udarni talasi pogodili su gusto naseljeno područje.

Na terenu su angažovane policijske, vojne i spasilačke ekipe, koje zajedno sa pirotehničarima pretražuju šire područje kako bi utvrdile da li postoji dodatna opasnost.

„Izražavamo najdublje saučešće porodicama žrtava. Prioritet su nam potraga za nestalima, evakuacija i potpuno obezbjeđivanje lokacije“, saopštila je indonežanska vojska.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili kako je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave i pod kojim okolnostima se bomba nalazila u blizini naseljenog područja.