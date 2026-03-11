Indi pokazala dečka nakon priča Bore Santane da je bila sa njim: Objavila izazovnu fotku i napravila haos na mrežama

Indi Aradinović objavila je fotografiju na kojoj ljubi svog momka.

Izvor: Instagram/printscreen/indy_ara_indira

Indi Aradinović je trenutno glavna tema u rijalitiju „Elita 9“ nakon što su isplivale informacije da je bila u vezi sa Borom Santanom, što je on i potvrdio. Pjevačica je iznijela svoju stranu priče, a Bora je, navodno, nakon toga odlučio da otkrije detalje o njihovom odnosu.

Iako se nije direktno oglašavala o njegovim tvrdnjama da su bili zajedno četiri mjeseca, Indi je iznenadila objavom na društvenim mrežama. Podjelila je selfi na kojem se strasno ljubi sa krupnim, ćelavim i tetoviranim muškarcem. Do sada nije bilo poznato da je pjevačica u vezi, pa je fotografija izazvala veliku pažnju.

Pogledajte fotografije Indi:

Podsjetimo, Bora je u "Igri istine" iznio navodne detalje o odnosu sa pjevačicom. On je tom prilikom rekao da su, kako tvrdi, njih dvoje bili u vezi oko dva mjeseca, a otkrio je i zbog čega je njihov odnos navodno okončan.

"E ovako, Indi i ja smo se družili, Milica nam je napisala duet, mi smo snimali duet. Indi je mene tješila, a i Milicu, nikome ništa jasno nije bilo. Milica je nestala, nikome se nije javljala, mi smo uradili demo snimak u Novom Sadu. Nastavili smo da se družimo, ona je više bila na njenoj, nego na mojoj strani. Tamo negdje u maju ili junu, ja sam se zaljubio u nju, ona u mene i mi smo bili u vezi. Indi i ja smo bili u vezi dva mjeseca.

Zdrav život je vodila, kada je čula da ja ulazim, smorila se. Istina je da je provalila da sam bio sa još nekom djevojkom, tu smo se razišli. Nikada me nije uvrijedila... Svingeraj je nešto drugo, to je kao muž i žena, pa drugi par. Ja volim da imam odnose sa više žena, više žena i ja, to volim, to je istina", rekao je Santana.