Rastu tenzije na Bliskom istoku nakon najava novih izraelskih udara na Liban, dok Teheran upozorava na moguće širenje sukoba i ugrožavanje ključnih pomorskih ruta

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Napetosti između Irana i Izraela dodatno su porasle nakon što je Teheran zaprijetio odgovorom na sjeveru Izraela ukoliko izraelska vojska izvede nove napade na Bejrut.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio nove vojne udare na libansku prijestonicu, dok je izraelska vojska pozvala stanovnike južnih predgrađa Bejruta na evakuaciju.

Iranske vlasti poručile su da bi eventualna eskalacija sukoba mogla izazvati šire posljedice u regionu. Savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezaei saopštio je da strpljenje iranskih oružanih snaga ima granice i upozorio da Teheran neće ostati po strani ukoliko se nastave napadi na Liban.

Istovremeno, Iran je ponovio značaj Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport energenata, naglašavajući da se nalazi pod iranskim nadzorom.

Nakon posljednjih izraelskih udara na Liban, iz Teherana su stigle i poruke o mogućem aktiviranju drugih regionalnih frontova, među kojima se posebno pominje moreuz Bab el-Mandeb, strateški prolaz koji povezuje Crveno more sa Arapskim morem.

Stručnjaci upozoravaju da bi eventualna blokada tog pomorskog koridora mogla izazvati ozbiljne poremećaje u međunarodnoj trgovini. Kroz Bab el-Mandeb prolazi značajan dio svjetskog pomorskog saobraćaja, uključujući isporuke nafte i robe između Azije i Evrope.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije dobio nikakvu zvaničnu poruku iz Teherana o prekidu mirovnih pregovora, ocjenjujući da je dijalog i dalje važan uprkos rastućim tenzijama.

Dodatnu zabrinutost izaziva mogućnost uključivanja jemenskih Huta, saveznika Irana, koji su i ranije izvodili napade na brodove i ciljeve povezane sa Izraelom i njegovim saveznicima. Analitičari smatraju da ta grupa trenutno pažljivo prati razvoj događaja, ali da bi mogla odigrati značajniju ulogu ukoliko se sukob dodatno proširi.

Masovne evakuacije stanovništva iz pojedinih djelova Bejruta već su u toku, dok međunarodna zajednica poziva na uzdržanost i sprečavanje daljeg širenja krize na Bliskom istoku.