Indi se razvela od Danca nakon 5 mjeseci braka: Sada pokazala kakvog frajera ljubi, blista u ljubavi

Nedavno je na Instagramu podijelila fotografije sa novim dečkom, ne otkrivajući njegov identitet.

Pjevačica Indira Aradinović Indi 2022. godine sve je obradovala vijestima da se udaje za Danca, a pet mjeseci nakon sklopljenog braka njih dvoje su se razveli. O njenom emotivnom životu se od tada malo toga zna, a sada je podijelila sliku sa dečkom i pokazala da je ponovo zaljubljena.

Naime, Indi Aradinović je na svom Instagram profilu objavila dvije njihove zajedničke fotografije na kojima ih vidimo zagrljene i zaljubljene.

Identitet muškarca nije otkrila, kao ni njegovo lice, ali kako smo mogli da primijetimo riječ je o kršnom momku koji ima tetovaže po cijelom tijelu.

O krahu braka javno govorila

"Oporavljam se nekako od svega. Nisam baš previše razočarana. Sjećate se kada sam u intervjuu posle dva dana vjenčanja rekla: 'Pa vidjećemo da li je gospodin pravi...', na pitanje da li sam pronašla gospodina pravog? Mislim da nikada brže nisam dobila odgovor na to… Potpisao je razvod 27. decembra, a razloge zaista ne bih iznosila u javnost. Ipak sam ja dama", rekla je Indi i dodala:

"Još uvijek sam u šoku zbog svega što se dogodilo. Vrlo nezrelo i lukavo sa njegove strane. Krah razvoda nije mala i laka stvar. Voljela sam tog čovjeka, a i on je mene. Ipak je on bio moj izbor, ali ipak sam srećna što je mnogo brzo donio tu odluku i pokazao da je nezrela i nestabilna ličnost za brak. Sta bi bilo da sam dijete imala sa takvom osobom?! Nije me kupio, ako me je oženio. Pomiješao je malo posao i emocije", poručila je pjevačica za "Pink.rs".