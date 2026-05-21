Evo kada Sloba Vasić napušta bolnicu "Laza Lazarević": Poznato šta je stručni tim odlučio, isplivali detalji

Pjevač Sloba Vasić, nakon procjene stručnog tima, uskoro izlazi iz bolnice "Laza Lazarević".

Sloba Vasić trenutno se nalazi na liječenju na muškom odjeljenju psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", a prema najnovijim informacijama, pjevač bi uskoro mogao da napusti ovu zdravstvenu ustanovu.

Kako saznaju domaći mediji, nakon procjene psihijatra zaključeno je da Sloba nije pacijent za dalje zadržavanje na ovoj klinici.

Iako je pjevač priznao da je koristio alkohol, stručni tim navodno smatra da njegovo stanje ne zahtijeva nastavak liječenja u toj ustanovi. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da Sloba Vasić izađe već u petak, nakon što budu završene sve neophodne procedure i kontrole.

Skandal na letu za Cirih i prijem u bolnicu

Podsjetimo, nezapamćena drama odigrala se kada je Vasić u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbjeđenje ga je potom izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odjeljenje bolnice Laza Lazarević, gdje će nastaviti oporavak pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko ali potresno prokomentarisala cijelu situaciju.

"Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav", navela je Lela.

