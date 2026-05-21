Kaća se popela na stolicu pa časti i šakom i kapom: Lom na rođendanu, zavirite na gala slavlje pevačice (Video)

Pjevačica Katarina Grujić juče je na gala slavlju proslavila svoj 34. rođendan, ali promovisala i svoj novi album.
Čini se da se gotovo čitava estrada sjatila sinoć na rođendan pjevačice Katarine Grujić, što govori o tome koliko je omiljena među kolegama.
Slavilo se do sitnih sati, a atmosfera je gorela. Igralo se i pilo, a naš reporter zabilježio je trenutak kada se slavljenica popela na stolicu pa je častila muzičare i šakom i kapom:
Estrada na okupu
Poznata po odličnim odnosima sa kolegama sa estrade, Kaća je okupila veliki broj prijatelja, saradnika i javnih ličnosti, koji su među prvima stigli da joj čestitaju i pruže podršku u važnoj večeri za njenu karijeru.
Pogledajte slike sa proslave Katarine Grujić:
Samo neka od poznatih imena koja su došla da uveličaju slavlje su: Nadica Ademov, Aco Pejović, Mia Borisavljević sa suprugom Bojanom, Ivan Mileusnić i Danijela Karić, Sloba Radanović, Andreana Čekić, Zorana Mićanović, Marija Mikić.
A tu su bili i Kaćin suprug - Marko Gobeljić, kao i članovi njene porodice, pogledajte:
Posebnu pažnju gostiju privukla je impresivna torta na čak pet spratova, koja je dominirala centralnim dijelom sale. Dodatni spektakl priredila je trbušna plesačica koja je izvela atraktivnu koreografiju sa vatrom, ostavljajući prisutne bez daha.
Pogledajte još djelić atmosfere:
