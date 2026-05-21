Kaća se popela na stolicu pa časti i šakom i kapom: Lom na rođendanu, zavirite na gala slavlje pevačice (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica Katarina Grujić juče je na gala slavlju proslavila svoj 34. rođendan, ali promovisala i svoj novi album.

Kaća se popela na stolicu pa časti i šakom i kapom: Lom na rođendanu, zavirite na gala slavlje pevačice (Video) Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Čini se da se gotovo čitava estrada sjatila sinoć na rođendan pjevačice Katarine Grujić, što govori o tome koliko je omiljena među kolegama.

Slavilo se do sitnih sati, a atmosfera je gorela. Igralo se i pilo, a naš reporter zabilježio je trenutak kada se slavljenica popela na stolicu pa je častila muzičare i šakom i kapom:

@mondo.zabavaKaća se popela na stolicu, pa časti šakom i kapom: Lom na rođendanu Grujićeve, svi na nogama 🔥 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

Estrada na okupu

Poznata po odličnim odnosima sa kolegama sa estrade, Kaća je okupila veliki broj prijatelja, saradnika i javnih ličnosti, koji su među prvima stigli da joj čestitaju i pruže podršku u važnoj večeri za njenu karijeru.

Pogledajte slike sa proslave Katarine Grujić:

Samo neka od poznatih imena koja su došla da uveličaju slavlje su: Nadica Ademov, Aco Pejović, Mia Borisavljević sa suprugom Bojanom, Ivan Mileusnić i Danijela Karić, Sloba Radanović, Andreana Čekić, Zorana Mićanović, Marija Mikić.

A tu su bili i Kaćin suprug - Marko Gobeljić, kao i članovi njene porodice, pogledajte:

Posebnu pažnju gostiju privukla je impresivna torta na čak pet spratova, koja je dominirala centralnim dijelom sale. Dodatni spektakl priredila je trbušna plesačica koja je izvela atraktivnu koreografiju sa vatrom, ostavljajući prisutne bez daha. 

Pogledajte još djelić atmosfere:

@mondo.zabavaEstrada na slavlju kod Kaće Grujić: Snimili smo krišom i Adreanu Čekić na proslavi 👀 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

