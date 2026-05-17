Sloba Vasić se posvađao sa suprugom nakon što je primljen u psihijatrijsku ustanovu: Poznato šta je prethodilo incidentu

Sloba Vasić je zbog navodnog alkoholisanog stanja udaljen iz aviona, a potom se u bolnici sukobio sa suprugom Jelenom Lelom.

Drama koja je počela na aerodromu, kada je pjevač Sloba Vasić zbog nedoličnog ponašanja u alkoholisanom stanju udaljen iz aviona, nastavila se i u bolnici, gdje je situacija, eskalirala do tačke da je nakon svađe sa suprugom Jelenon Lelom prebačen u kliniku "Laza Lazarević".

Nakon incidenta na aerodromu, Sloba Vasić je najprije završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mjesta, pjevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

Stres i cijela drama teško su pali njegovoj supruzi Jelena Vasić, kojoj je nakon svađe u jednom trenutku pozlilo. Ljekari su odmah reagovali i priključili je na infuziju, nakon čega je puštena kući. Usnimljena je ispred bolnice vidno potrešena, dok se držala za grudi i polako odlazila.

“Stvarno nemam snage, vjerujte mi. Ne mogu ništa da pričam”, rekla je Jelena kroz uzdah.

Na pitanje kako je Sloba i da li može da otkrije više detalja o njegovom stanju, kratko je poručila:

“Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.”

Oglasila se supruga pjevača

Supruga pjevača Slobe Vasića, Jelena, nešto kasnije se oglasila na svom Instagram profilu nakon što je Sloba zadržan u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević. Ona je zamolila javnost za razumijevanje i privatnost u ovom trenutku.

Istakla je da trenutno nema snage da daje izjave, ali da je najvažnije to što je Sloba živ i stabilan, što joj uliva mir u teškoj situaciji.

“Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumijevanje, hvala”, napisala je Jelena.