"Pa je povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti ukinuo navedenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud ukinuo je presudu osuđenima za dvostruko ubistvo na Veruši i predmet vratio podgoričkom Višem sudu na ponovno odlučivanje.

To su saopštili iz Apelacionog suda, obrazlažući da su u postupku odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Podgorici uvažili žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i žalbe branilaca optuženih Marka Zekića, Miomira Đukića, Dragana Biletića, Mirčete Mihajlovića, Gorana Milašinovića, Branislava Ivanovića i Zlatka Draškovića.

"Pa je povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti ukinuo navedenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje".

"Presudom prvostepenog suda, optuženi Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni su zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršeno na štetu N.P. i D.P. u mjestu Uvač (Veruša) i krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju u Beranama, na jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina, dok je optuženi Mirčeta Mihajlović osuđen zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršeno na štetu N.P. i D.P. u mjestu Uvač (Veruša) na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina. Istom presudom, optuženi Goran Milašinović, Dragan Biletić, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković osuđeni su na po 10 godina zatvora zbog krivičnog djela ubistvo putem pomaganja. Navedenom presudom optuženi Vasilije Đukić i Nenad Milačić oslobođeni su od optužbe da su sa umišljajem pomogli u izvršenju krivičnog djela teško ubistvo, optuženi Zlatko Drašković oslobođen je od optužbe za krivično djelo pranje novca, a svi optuženi u ovom postupku oslobođeni su od optužbe za stvaranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji", precizirali su iz Apelacionog suda.

Navode da su, po njihovoj ocjeni, u postupku donošenja prvostepene presude i u samoj presudi počinjene su brojne bitne povrede odredaba krivičnog postupka: "Na koje povrede je osnovano ukazano žalbama, kao i povrede koje je ovaj sud utvrdio po službenoj dužnosti, iz kojih razloga se presuda nije mogla ispitati meritorno, zbog čega je bilo nužno njeno ukidanje i vraćanje na ponovno suđenje".