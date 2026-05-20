Podgorica će i ovog ljeta biti domaćin jednog od najposjećenijih muzičkih događaja u gradu.

Izvor: privatna arhiva

Summer Jam festival obilježava deset godina postojanja i donosi program koji će trajati od juna do septembra, a organizator je kao i prethodne godine poznati restoran Elit.

Serija koncerata biće održana u atrijumu The Capital Plaza, gdje će tokom tri mjeseca nastupiti brojna zvučna regionalna imena.

Sezona počinje 2. juna nastupom Pedje Jovanovića, zatim Nataše Bekvalac i Ane Bekute, dok je kraj mjeseca rezervisan za Acu Lukasa, kao i zajednički nastup Marine Visković i Danijela Alibabića.

U julu nastupa Džejla Ramović, dok avgust donosi koncert Željka Samardžića.

Završnica festivala planirana je za septembar, kada će publika imati priliku da čuje Aca Pejovića, Magla Bend i Jelenu Rozgu.

Organizatori najavljuju ukupno deset koncertnih večeri i očekuju veliku posjećenost, kao i prethodnih godina.

Mi se nadamo da će Summer Jam i ove godine ostati jedan od ključnih događaja ljetnje sezone u Podgorici.