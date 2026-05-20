Litvanija je proglasila vazdušnu uzbunu nakon što je dron ušao iz pravca Bjelorusije, što je izazvalo evakuacije najviših državnih institucija, zatvaranje aerodroma u Viljnusu i potpuni kolaps saobraćaja u glavnom gradu.

Litvanija je u srijedu ujutru proglasila vazdušnu uzbunu nakon što je dron ušao u litvanski vazdušni prostor iz pravca Belorusije. Vojska je aktivirala NATO misiju nadzora baltičkog vazdušnog prostora i pozvala stanovnike pogođenih područja da se odmah sklone.

"Vazdušna uzbuna! Odmah se uputite u sklonište ili na bezbjedno mjesto", glasilo je hitno saopštenje.

Dron je primijećen u istočnom dijelu Litvanije, u blizini granice. Uzbuna se ubrzo proširila i na Viljnus, gdje je nivo pretnje podignut na crveni, najviši mogući stepen upozorenja. Stanovnici glavnog grada pozvani su da se sklone i slijede uputstva hitnih službi, javlja Rojters.

Children are taking shelter in schools under their desks due to air raid sirens.

Predsjednik Gitanas Nauseda i predsjednička kancelarija evakuisani su u skloništa, što je potvrdio portparol kancelarije Frederikas Jansonas. Isti protokol primijenjen je u litvanskom parlamentu, a poslanici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Premijerka Inga Ruginjene takođe je smještena u sklonište.

Saobraćaj je potpuno zaustavljen. Vazdušni saobraćaj iznad aerodroma u Viljnusu je zatvoren, kao i javni i željeznički saobraćaj.

Public transport in Vilnius has been stopped due to an air raid alert



A red level of danger has been declared in the Vilnius region.



Residents of Lithuania's capital have been advised to take shelter in safe locations and follow emergency service instructions.



Litvanska vojska navela je da je situacija "slična onome što smo vidjeli poslednjih dana u Letoniji i Estoniji". Dan ranije, u utorak, NATO lovac oborio je iznad Estonije sumnjivi dron.