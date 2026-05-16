Odvezli ga u Urgentni, pa prebacili na VMA: Sloba Vasić nakon skandala završio na ispiranju

Sloba Vasić se navodno nalazi u bolnici nakon drame zbog koje je skinut s leta za Cirih
Pjevač Sloba Vasić navodno je juče skinut sa leta zbog alkoholisanog stanja. Zbog neprimjerenog ponašanja u avionu morali su da reaguju kapetan i obezbjeđenje, nakon čega je završio u bolnici.
Kako navodi Kurir, Vasić je prvo prevezen u Urgentni centar, a potom i na Vojnomedicinska akademija kako bi bio podvrgnut tretmanu otrežnjenja.
Prema pisanju portala Pink.rs, incident se dogodio juče pred polijetanje za Cirih, gdje je pjevač trebalo da održi nastup. Zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju reagovao je kapetan leta, nakon čega ga je obezbjeđenje izvelo iz zgrade aerodroma.
