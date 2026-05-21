Juventus je spreman da dovede Alisona kako bi ubedio Dušana Vlahovića da ostane.

Juventus je na korak od toga da naredne sezone igra Ligu Evrope, ali izgleda da su i pored toga uspjeli da dogovore veliko pojačanje. Dugogodišnji golman Liverpula Alison Beker je na korak od dolaska u klub iz Torina.

Kako piše "Gazeta delo sport" iskusni Brazilac je apsolutno spreman da se posveti rekonstruciji Juventusa i želi da se vrati u Italiju gdje je već branio za Romu. Ne smeta mu ni ako se naredne sezone u Torinu bude igrala Liga Evrope.

Juventus je pred poslednje kolo Serije A šesti na tabeli i potrebno mu je da kiksnu Mian, Roma ili Komo da bi igrao u Ligi šampiona naredne sezone. Od te utakmice, ali možda i odluke Alisona Bekera umnogome zavisi sudbina Dušana Vlahovića.

