Saobraćajnica će biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće ljetnje turističke sezone navodi Radulović

Izvor: Uprava za saobraćaj

Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na dionici puta Tivat–Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće ljetnje turističke sezone, prenosi Dan.

"Radovi na dionici Tivat–Jaz odvijaju se planiranom dinamikom i u ovom trenutku ostalo je da se asfaltira još oko kilometar i 200 metara puta. Intenzivirali smo aktivnosti izvođača radova kako bi do početka ljetnje turističke sezone imali sve četiri trake pod asfaltom", naveo je Radulović.

On je istakao da ovaj infrastrukturni projekat neće predstavljati prepreku turističkoj sezoni, ističući da će završetkom radova građani i turisti dobiti moderniju i bezbjedniju saobraćajnicu, uz značajno unapređenje povezanosti primorskih opština.

" Modernizacijom ove saobraćajnice dobićemo značajno bolju povezanost primorja, veću bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i kvalitetniju infrastrukturu koja je važna i za lokalno stanovništvo i za turističku privredu Crne Gore", zaključio je Radulović.