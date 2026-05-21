U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23:30 časova, na Jadranskom putu u mjestu Kamenovo, poginuo je državljanin Srbije (27), a povrijeđen je ruski državljanin (28), saopšteno je CdM-u iz policije.

Nesreća se dogodila, kada je iz za sada nepoznatih razloga, došlo do kontakta motocikla, koji je vozio državljanin Srbije, i vozila kojim je upravljao ruski državljanin.

Motociklista je poginuo na licu mjesta, a vozač automobila je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo “teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja”.

Policija i osnvni državni tužilac iz Kotora obavili su uviđaj.

Istraga je u toku.