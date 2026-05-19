Oglasila se žena Slobe Vasića tokom noći: Potpuno slomljena dok je pjevač u psihijatrijskoj ustanovi

Jelena Vasić podijelila je dirvljivu objavu koju je posvetila svojoj ćerki.

Pjevač Sloba Vasić smešten je u kliniku "Laza Lazarević" nakon što je, prema navodima, u alkoholisanom stanju skinut sa leta. Njegova supruga Jelena Vasić ostala je sama sa ćerkom i svim obavezama, a sada se oglasila na društvenim mrežama u kasnim noćnim satima.

"Dom je tamo gdje je tvoja mama", napisala je ona.

Podsjetimo, Jelena se dan ranije oglasila se na Instagramu i objavila sliku ruke koja je prikačena na infuziju.

"Ljudi, još jednom vas molim za malo razumijevanja", napisala je ona.

Leli danima stižu poruke kako podrške, tako i pitanja kako je Sloba, što je dodatno pogađa. Koliko joj je teško govori i to da je ponovo potražila ljekarsku pomoć.

Sloba prebačen na drugo odjeljenje

Sloba Vasić prebačen je sa prijemnog na muško odjeljenje u Klinici Laza Lazarević, gdje će nastaviti dalje liječenje.

Zdravstveno stanje pjevača Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je juče prvo primljen na VMA, a posle u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".