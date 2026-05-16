Poznato zašto je Sloba Vasić prebačen u bolnicu Laza Lazarević: Godinama prolazi kroz agoniju zbog ovoga

Pjevač Sloba Vasić danas je sa VMA Toksikologije prebačen u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Kako se navodi, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pjevač odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode.

Ljekari su navodno posebno obratili pažnju na terapiju koju koristi, budući da se određeni ljekovi za smirenje i antidepresivi ne smijeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma.

Nakon pregleda na toksikologiji, procijenjeno je da je potrebno dalje praćenje u ustanovi "Laza Lazarević", kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim nadzorom stručnjaka. Za sada se pjevač nije oglašavao ovim povodom.

Supruga Slobe Vasića zabrinuta napustila VMA

Podsjetimo, njegova supruga je stigla poprilično ljuta zbog situacije u kojoj se našao njen muž, a nekome je preko telefona rekla da mu šest godina govori za alkohol, ali ne vredi.

Lela je posle nekoliko sati napustila bolnicu, vidjelo se da je vadila krv, ali nije bila raspoložena da previše razgovor s nama. Na njenom licu vidjela se zabrinutost, a poručila je da nema snage.

"Stvarno nemam snage, vjerujte mi. ne mogu ništa da pričam", rekla nam je Lela dok se držala za grudi i koračala.

Na pitanje kako je Sloba i dan otkrije detalje, poručila je:

"Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav."

Na pitanje kakva je dalje procedura i da li će danas izaći iz bolnice, lela je rekla:

"Ne znam ništa. Izvinite, prijatno", ljubazno je rekla i otišla ka ulici.

Haos na aerodromu zbog Slobe Vasića

Podsjetimo, pjevač je, prema saznanjima, bio u alkoholisanom stanju, zbog čega su u avionu morali da reaguju i kapetan i obezbeđenje. Nakon što je izveden iz letjelice, udaljen je i iz zgrade aerodroma, a potom prevezen u Urgentni centar. Kasnije je, kako saznajemo, prebačen na VMA kako bi lekari sproveli tretman otrežnjenja i neophodne preglede.

