Komšije Slobe Vasića zgrožene pevačevim porokom: Hteli da zovu i policiju "bio je zreo za lečenje"

Sloba Vasić se već nekoliko dana nalazi na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", nakon što je za vikend napravio incident u avionu za Cirih, zbog čega je izbačen sa leta.

Kako su tada preneli domaći mediji, pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme u avionu, zbog čega je reagovao i kapetan, ali i obezbeđenje.

Supruga Slobe Vasića, Jelena, izuzetno teško podnosi celu situaciju, pa je zbog stresa završila i na infuziji, a ekipa Kurira posetila je kraj Beograda u kom ima privatnu ordinaciju, koja nudi stomatološke i estetske usluge.

Kako su uspeli da saznaju na licu mesta, oni i žive u zgradi u kojoj se nalazi klinika, a njihove komšije su odmah rekle da ih vest o Slobi uopšte nije iznenadila.

- Bilo je samo pitanje dana kad će se ovo desiti sa Slobom. Hvala Bogu što nekog nije povredio. On je već duže vreme bio zreo za lečenje, i žalosno je što je ovo moralo da se desi da bi se reagovalo. Glavni okidač za sve ovo je piće. Njemu je alkohol strogo zabranjen zbog jakih lekova koje koristi, ali ne vredi mu pričati....

- Kad ne pije, on je normalan. Meni je samo žao te njegove jadne žene. Lela je dobra i vredna, trudi se, ali sve ovo nju mnogo potresa. Sećam se koliko joj je teško palo kad je prošli put bio hospitalizovan, a mogu da zamislim tek sad kako joj je. Dolazi na posao, otvara ordinaciju, ali strašno joj je neprijatno zbog svega. Mora žena da se trudi, imaju i dete, šta će? Znam da su se često raspravljali i svađali zbog alkohola, pretila je da će da ga ostavi ako ne prestane da pije. To je njihov jedini i najveći problem u braku. Pravio je pijan incidente ovde po kraju, komšije su htele da zovu i policiju jer je bio agresivan. Na kraju sve to ide preko Leline grbače - rekao je komšija Vasića.

I u marketu odmah pored ordinacije nisu imali lepe reči o pevaču, dok Jeleni nemaju šta da zamere.

- Nemojte, molim vas, ništa o njemu da nas pitate. Komšinica Lela je žena zmaj, lepotica. Otkad se ovo desilo, ne dolazi, valjda joj je neprijatno, a dosad je bila redovna. Bila je tu juče u ordinaciji, videla sam da je izlazila ni pričala s nekim telefonom. Ne znam šta ona više traži s njim, baš je problematičan.

"Tetura se pijan i pravi scene"

- Kupuje stalno piće, često se i tetura. Kad je pijan, viče ovde po kraju i pravi scene. Niko lepu reč o njemu nema da kaže. Lela treba što pre da se odvoji od njega i da nastavi svoj život normalno. Borila se i pričala, ali kad ne vredi, ne vredi - istakla je jedna od zaposlenih u prodavnici.

Podsetimo, Vasić je sa VMA prebačen u kliniku "Dr Laza Lazarević" i trenutno je na muškom odeljenju, gde nastavlja s lečenjem.

Pevačevo stanje je zasad stabilno, ali pod nadzorom lekara će ostati do daljeg. Kako su domaći mediji i pisali, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da Sloba odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode, a određeni lekovi se ne smeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma.

Moli za razumevanje

Nakon pevačevog incidenta i hospitalizacije, Jelena Vasić je na Instagramu zamolila sve za razumevanje.

- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja. Izvinjavam se svima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - poručila je Lela.