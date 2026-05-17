Pjevač Sloba Radanović komentarisao dešavanja sa kolegom Slobom Vasićem, koji je juče završio u bolnici "Laza Lazarević".
Pjevač Sloba Vasić našao se juče u centru skandala nakon incidenta koji se dogodio pre na letu za Cirih, kada je u alkoholisanom stanju, napravio haos u avionu još prije poletanja.
Zbog njegovog ponašanja reagovao je i kapetan leta, nakon čega je obezbeđenje intervenisalo i izvelo pjevača iz zgrade beogradskog aerodroma. Vasić je potom završio na VMA, a nakon toga je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", gde je zadržan.
Sada je o kolegi progovorio Sloba Radanović, koji je rekao "da će izaći iz svega jači".
"Pola estrade pije i drogira se, neka zamjeri ko hoće": Pjevač javno progovorio o svemu nakon skandala Slobe Vasića
Nisam se čuo sa njim, ali želim mu da se što prije oporavi i da što prije izađe iz ove situacije. Mi smo ljudi kojima je najlakše da se osudi nešto, hajde da sačekamo da vidimo šta je tu bilo", rekao je Sloba i nastavio:
"Ko zna šta se dešavalo, možda je čovjek išao sa svirke, možda je bio malo pripit, svima se dešavalo, čega smo se sve u avionu nagledali, nismo cvećke.
Sloba je potom rekao i da je alkohol uvek prisutan na estradi i da "dan danas zna kolege koje popiju 2, 3 pića prije nastupa, jer imaju tremu", a potom brutalno dodao i da "pola estrade pije i drogira se".
Poslušajte: