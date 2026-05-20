Zatvaranje saobraćajnica u užem centru grada za dan 21. maj 2026. godine u Podgorici,

"Obavještavamo vas da će službenici Uprave policije, Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima (Službeni list CG, 70/2021), snimati sljedeću javnu priredbu:

- Centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, koja će se u četvrtak, 21.05.2026. godine, održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici, u periodu od 19.00 do 01.00 čas", saopštili su iz Uprave policije.

Snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17.00 do 01.00 čas, a vrijeme snimanja po potrebi može biti i produženo.

S tim u vezi, za saobraćaj za sve kategorije vozila će u Podgorici, 21.05.2026. godine, u periodu od 16.00 do 01.00 čas, biti zatvorene sljedeće ulice koje se nalaze u užem centru grada:



- Ulica Slobode;

- Ulica Marka Miljanova;

- Bokeška ulica;

- Ulica Miljana Vukova;

- Ulica Balšića;

- Ulica Novaka Miloševa;

- Ulica Vuka Karadžića;

- Karađorđeva ulica;

- Ulica Vučedolska i

- Bulevar Stanka Dragojevića.



Takođe, po potrebi će za saobraćaj za sve kategorije vozila, u navedenom periodu, od 16.00 do 01.00 čas, povremeno biti zatvoreni i:

- Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, od raskrsnice sa Bulevarom Jovana Tomaševića do raskrnice sa Ulicom Marka Mijanova i

- Bulevar Ivana Crnojevića, od raskrsnice sa Bulevarom Jovana Tomaševića do raskrsnice sa Ulicom Marka Miljanova.