"Iskreno se nadam da će naše dvije zemlje nastaviti da sarađuju kako bi zaštitile prirodu za buduće generacije. Moja supruga i ja upućujemo Vama i svim građanima Crne Gore naše najbolje želje za mir, prosperitet i blagostanje u godinama koje dolaze".

Izvor: Profimedia

Britanski kralj Čarls III čestitao je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću 20. godišnjicu obnove nezavisnosti države, uz podsjećanje na njegovu posjetu našoj zemlji 2016. i trajno prijateljstvo između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva

"Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, i u trenutku kada vaša zemlja obilježava dvadesetu godišnjicu svoje nezavisnosti, moja supruga i ja upućujemo Vama i građanima Crne Gore naše najiskrenije čestitke. Ova godišnjica predstavlja vrijednu priliku da se osvrnemo na trajno prijateljstvo između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i na veze između naših građana koje nastavljaju da jačaju naše odnose. S posebnom toplinom se sjećam naše posjete Crnoj Gori u martu 2016. godine. Moja supruga i ja smo sa zadovoljstvom uživali u crnogorskoj tradicionalnoj muzici, hrani i zanatima na Cetinju, i iz prve ruke doživjeli bogatstvo kulturnog nasljeđa Vaše zemlje", naveo je Čarls u čestitki. On je kazao da je, dok se suočavamo sa zajedničkim izazovima našeg vremena, naročito onima koji se odnose na klimu i očuvanje prirode, svjestan i izuzetnog prirodnog okruženja Crne Gore, koje je imao priliku da vidi tokom te posjete.

"Iskreno se nadam da će naše dvije zemlje nastaviti da sarađuju kako bi zaštitile prirodu za buduće generacije. Moja supruga i ja upućujemo Vama i svim građanima Crne Gore naše najbolje želje za mir, prosperitet i blagostanje u godinama koje dolaze", zaključio je u čestitki.