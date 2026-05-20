Milan Ljiljanić imenovan je za generalnog direktora Monteputa, dok je Goran Radulović izabran za predsjednika Odbora direktora tog državnog preduzeća.

Izvor: monteput

Odbor direktora održao je danas konstitutivnu sjednicu, čime je zvanično započet četvorogodišnji mandat novog rukovodstva kompanije, saopštili su iz Monteputa, prenose Vijesti.



"Članovi novog Odbora direktora su Milan Ljiljanić, Goran Vujović, Dajana Bratić, Goran Radulović i Nikola Božović. Na konstitutivnoj sjednici Milan Ljiljanić imenovan je za generalnog direktora Monteputa, dok je Goran Radulović izabran za predsjednika Odbora direktora", stoji u saopštenju.

Iz Monteputa su kazali da su među prvim državnim preduzećima koje je izabralo rukovodstvo na osnovu novog Zakona o privrednim društvima, prema kojem će Odbor direktora imati pet članova, od kojih dva izvršna direktora i tri neizvršna.