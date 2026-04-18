Kako danas izgleda čuvena Lokica? Žarila i palila sa Zdravkom Čolićem, pa nastao haos zbog jedne rečenice

Lokica Stefanović svojevrememo je otkrila zbog čega se poznati pjevač naljutio na nju.

Lokica Stefanović, poznata po dugogodišnjoj saradnji sa Zdravko Čolić, već duže vrijeme ne pojavljuje se u javnosti, zbog čega se mnogi pitaju kako danas izgleda.

Prije izvjesnog vremena, domaći mediji zabilježili su je na Kalenić pijaci u Beogradu, dok je kupovala namirnice na jednoj tezgi, gdje je, prema riječima prodavaca, redovna mušterija.

Kako se može vidjeti na fotografiji, Lokica je vidno smršala, a za odlazak na pijacu odabrala je ležernu kombinaciju – zelenu jaknu, crvene pantalone i crveno-bijeli kačket, zbog čega ju je na prvi pogled bilo teško prepoznati.

Saradanja sa Čolom

Podsjetimo, Lokica Stefanović, čije je pravo ime Leposava Stefanović, sa plesnom grupom „Lokice“ bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, kada su nastupale zajedno sa jednom od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu, Zdravko Čolić.

Lokica i Čola bili su veliki prijatelji – ne samo saradnici na sceni, već i bliski poput brata i sestre. Ona je u više navrata isticala da poznatog pjevača doživljava kao rođenog brata.

Ipak, uprkos dugogodišnjoj saradnji i prijateljstvu, njihov odnos je prekinut, a prema ranijim navodima, sve je stalo nakon jedne izgovorene rečenice koja je označila kraj zajedničkog puta i druženja.

Naime, Čolić se uvrijedio kada je Lokica rekla da nema prirodan talenat za igru. Nakon povratka iz vojske 1978. godine, prestao je da komunicira s njom, čime je okončano njihovo prijateljstvo i saradnja.

“Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta”, kazala je Lokica svojevremeno.

Iako su nekada bili nerazdvojni na sceni i van nje, njihova priča ostaje primjer kako i najbliži odnosi mogu biti prekinuti zbog jedne rečenice.