Skupština Glavnog grada nije zasijedala od 16. aprila.

Izvor: Skupština glavnog grada

Skupština Glavnog grada konačno bi mogla da zasijeda naredne sedmice, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Prema istim izvorima redakcije "Vijesti", kolegijum šefova odborničkih klubova tokom kojeg će se dogovoriti o tačkama dnevnog reda održaće se u ponedjeljak 15, juna.

Partije unutar vladajuće većine ni 10. juna nisu mogle da se dogovore oko kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Jelena Borovinić Bojović je 26. maja dala ostavku na mjesto predsjednice Skupštine Glavnog grada.

Skupština Glavnog grada nije zasijedala od 16. aprila.