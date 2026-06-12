Velika Britanija planira da zabrani pristup pojedinim društvenim mrežama osobama mlađim od 16 godina, dok će na drugim platformama biti uvedena stroga ograničenja u cilju zaštite djece na internetu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Velika Britanija priprema sveobuhvatne mjere koje bi djeci mlađoj od 16 godina mogle da zabrane pristup pojedinim društvenim mrežama, dok bi na ostalim platformama bila uvedena dodatna ograničenja.

Planove bi u ponedeljak trebalo da predstavi britanski premijer Kir Starmer, a vlada će naknadno saopštiti koje će konkretne platforme biti označene kao "visokorizične" i zabranjene za mlađe od 16 godina.

Stroža pravila za maloljetnike

Prema predloženim mjerama, mlađi od 16 godina neće moći da koriste funkcije poput nestajućih poruka, razgovora sa nepoznatim odraslim osobama i prenosa uživo čak ni na platformama koje budu ocjenjene kao bezbjednije.

Vlada planira i zabranu korišćenja romantičnih i seksualnih AI čet-botova za sve osobe mlađe od 18 godina.

Velika podrška roditelja

Britanske vlasti navode da je tokom javne rasprave primljeno više od 116.000 odgovora, a čak devet od deset roditelja podržalo je zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Iz Dauning strita poručuju da mjere neće biti simbolične i da vlada želi značajne promjene u načinu na koji se štite djeca na internetu.

"Premijer razume da roditelji često imaju osećaj da su sami u borbi sa velikim tehnološkim kompanijama. Tehnologija može da donese koristi, ali su potrebne odlučne mjere kako bi djeca bila bezbedna", navodi izvor iz britanske vlade.

Mogući pravni sporovi

Pojedini izvori upozoravaju da bi odluka o zabrani pojedinih mreža, a ne svih, mogla da dovede do sudskih sporova i zahtijeva za preispitivanje odluka vlade.

Stručnjaci, međutim, ocjenjuju da će biti teško osporiti mere koje se predstavljaju kao dio zaštite dece od štetnog sadržaja i opasnosti na internetu.

Kako će se provjeravati uzrast?

Jedno od ključnih pitanja biće provera starosti korisnika.

Britanski Zakon o bezbjednosti na internetu već zahteva da platforme koje nude pornografski sadržaj ili sadržaj povezan sa samopovređivanjem i samoubistvom proveravaju da li su korisnici punoljetni.

Očekuje se da bi nova pravila mogla da nateraju velike tehnološke kompanije da prikupljaju dodatne podatke o korisnicima, što bi otvorilo i pitanja zaštite privatnosti.

U Australiji, koja je već uvela sličnu zabranu za mlađe od 16 godina, ograničenja se odnose na platforme kao što su TikTok, YouTube, Snapchat, X, Instagram i Facebook.

(The Guardian/Mondo)